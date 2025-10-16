Real, PSG, Juventus i Chelsea w grze o prestiż. Znana lista kandydatów na Golden Boy 2025

Tuttosport opublikował już listę kandydatów do nagrody Złotego Chłopca. To wyróżnienie przyznawane jest od 2003 roku przez dziennikarzy sportowych dla zawodników do lat 21.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Kenan Yildiz faworytem do zwycięstwa

Tuttosport ujawnił listę nominowanych zawodników, którzy mogą wygrać nagrodę Golden Boy w 2025 roku. Tym razem w zestawieniu zabrakło miejsca dla Lamine Yamala, który zapracował na wyróżnienie w minionym roku. Regulamin plebiscytu uniemożliwia jednak wygranie nagrody przez tego samego zawodnika po raz drugi.

Na liście znalazł się natomiast Kenan Yildiz z Juventusu. Utalentowani włoscy gracze, tacy jak Francesco Pio Esposito z Interu Mediolan czy Giovanni Leoni z Liverpoolu, musieli zadowolić się tzw. dzikimi kartami.

Ogólnie lista kandydatów do wygranej składa się z 20 zawodników. Ich nazwiska zostały wybrane na podstawie algorytmu Tuttosport i Football Benchmark. Pięciu kolejnych graczy zostało natomiast wyselekcjonowanych dzięki dzikim kartom.

W gronie zawodników, którzy zostali wybrani jako kandydaci do zwycięstwa przez Football Benchmark Index, są: Desire Doue, Warren Zaire-Emery i Senny Mayulu z PSG. Ponadto wyłoniony został tercet z Realu Madryt: Arda Guler, Franco Mastantuono oraz Dean Huijsen czy Estevao z Chelsea i Pau Cubarsi z Barcelony.

Nagroda Golden Boy nie może być wręczona temu samemu zawodnikowi więcej niż raz. W związku z tym zeszłoroczny zwycięzca Lamine Yamal, nie może zgarnąć trofeum po raz drugi. Mimo że nie osiągnął jeszcze limitu wieku. Tymczasem w gronie poprzednich laureatów nagrody znaleźli się między innymi: Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Erling Haaland czy Jude Bellingham.

Lista kandydatów do zwycięstwa w plebiscycie na Złotego Chłopca 2025:

Pau Cubarsi (Barcelona), Desire Doué (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Warren Zaïre-Emery (PSG), Arda Güler (Real Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting CP), Estevão (Chelsea), Leny Yoro (Manchester United), Senny Mayulu (PSG), Nico O’Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Victor Froholdt (Porto), Lucas Bergvall (Tottenham), Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg).

Dzikie karty otrzymali: Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Porto), Giovanni Leoni (Liverpool) i Aleksandar Stankovic (Club Brugge).

W plebiscycie jak na razie najwięcej triumfów mają Hiszpanie, którzy byli wybierani w latach: 2006, 2012, 2021, 2022 i 2024. Anglicy mają trzy wyróżnienia podobnie jak Francuzi. Z kolei po dwa wyróżniania mają Holendrzy, Argentyńćzycy, Brazylijczycy i Portugalczycy.

Czytaj więcej: Barcelona i Real powalczą o gwiazdę. Bayern może stracić kluczowego obrońcę