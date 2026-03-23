Portugalczycy zachwyceni polskim trio z FC Porto. Co za słowa

08:01, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  A Bola

FC Porto pokonało Bragę 2:1 w ważnym meczu ligi portugalskiej, a dziennik A Bola wystawił noty zawodnikom. Trzech Polaków zostało wysoko ocenionych i odegrało istotną rolę w zwycięstwie zespołu.

Oskar Pietuszewski
Kiwior, Bednarek i Pietuszewski docenieni przez portugalskie media

FC Porto długo nie mogło znaleźć drogi do bramki rywala, a dodatkowo przegrywało od 54. minuty po rzucie karnym dla Bragi. Odpowiedź przyszła w końcowej fazie pojedynku, gdy zespół odwrócił losy meczu i wygrał 2:1.

Oskar Pietuszewski zebrał bardzo dobre recenzje za swój występ na skrzydle. – Polski cudowny talent znów był prawdziwym postrachem rywali i już w pierwszej połowie wprowadzał zamieszanie – ocenili dziennikarze. Podkreślono jego kluczowy udział przy golu. – Znakomita asysta przy bramce Williama Gomesa oraz kilka detali pełnych czystej klasy i magii – dodano.

Jan Bednarek został wyróżniony za solidność i dominację w defensywie. – Kolejny występ na znakomitym poziomie reprezentanta Polski, który wygrał praktycznie wszystkie pojedynki powietrzne – napisano. Szczególną uwagę zwrócono na jego postawę w trudnych momentach. – Zwłaszcza w czasie największego naporu Bragi był nieustępliwy i po raz kolejny był szefem defensywy Porto – oceniono.

Jakub Kiwior również otrzymał wysoką notę za swój wkład w zwycięstwo. – Wspaniałe podanie przez całe boisko do Oskara Pietuszewskiego, a Polak wyłożył piłkę jak na tacy Williamowi Gomesowi – podkreślono. Dziennik zwrócił uwagę także na jego zaangażowanie. – Z dużym poświęceniem na boisku był kluczowy przy odwróceniu wyniku – dodano.

Wszyscy trzej Polacy otrzymali notę 7 i znaleźli się w gronie najlepiej ocenionych zawodników meczu. Ich postawa została uznana za jeden z fundamentów zwycięstwa Porto.

