Pietuszewski od początku! Wiadomo, co z resztą Polaków w Porto

20:21, 4. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Porto na zakończenie sobotniego wieczoru podejmie przed własną publicznością Famalicao w 28. kolejce ligi portugalskiej. Wiadomo, czy Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior zagrają od początku. Oto składy na mecz Porto - Famalicao.

Obserwuj nas w
Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oficjalne składy na mecz Porto – Famalicao

FC Porto w sobotni wieczór rozegra 28. mecz w lidze portugalskiej. Przed startem trwającej kolejki mają 4 punkty przewagi nad Sportingiem i 7 punktów więcej niż Benfica. Podopieczni Francesco Farioliego są bardzo blisko zdobycia mistrzostwa Portugalii.

Ich najbliższy przeciwnik, czyli Famalicao przed przerwą na kadrę prezentowało się bardzo dobrze, odnosząc cztery zwycięstwa w pięciu meczach. Dlatego też włoski szkoleniowiec zdecydował się wystawić najmocniejszy możliwy skład. W wyjściowej jedenastce znalazło się trzech reprezentantów Polski, czyli Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Każdy z nich nie tak dawno wystąpił w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Biało-Czerwoni przegrali w finale ze Szwecją (2:3).

Dla Pietuszewskiego będzie to siódmy z rzędu mecz w pierwszym składzie Porto. Nastolatek przebojem wdarł się do wyjściowej jedenastki i tydzień po tygodniu udowadnia swoją wartość. Jak dotąd zdobył już trzy bramki i zanotował dwie asysty w rozgrywkach ligowych.

Oficjalne składy na mecz FC Porto – Famalicao:

Porto: D. Costa – A. Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu – Froholdt, Varela, Mora – Pietuszewski, Moffi, Pepe

Famalicao: Carević – Pinheiro, De Haas, Ba, Rafa – De Amorim, Van de Looi – Dias, Sa, Sorriso – Elisor

