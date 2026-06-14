Barcelona ma problem. Raphinha rozważa to przez transfer Gordona

Raphinha rozważa opuszczenie Barcelony - tak przynajmniej twierdzi El Nacional. Według doniesień Hansi Flick nie gwarantuje mu pewnego miejsca w pierwszym składzie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha rozważa transfer

Raphinha był dotychczas kluczową postacią w Barcelonie. Ostatnio sytuacja uległa jednak zmianie. Do klubu dołączył bowiem Anthony Gordon, który ma zapewnić drużynie szybkość oraz głębię składu na lewym skrzydle. Dodatkowo Hansi Flick zamierza regularnie testować różne ustawienia w ataku.

Niemiecki szkoleniowiec bardzo ceni sobie zaangażowanie w defensywie oraz waleczny charakter doświadczonego Brazylijczyka. Mimo to jak donosi „El Nacional” trener nie zamierza patrzeć na dawne zasługi gwiazdora.

Z tego powodu skrzydłowy rzekomo zaczął poważnie rozważać swoją przyszłość poza Katalonią. Piłkarz chce regularnie grać, ponieważ obawia się utraty mocnej pozycji w kadrze narodowej.

Potencjalnie nowym kierunkiem 29-latka miałaby być Arabia Saudyjska. W ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia o ofertach Al Nassr i Al Hilal. Saudyjczycy mogą zaproponować Blaugranie 80 milionów euro, a samemu zawodnikowi oczywiście lukratywny kontrakt. Mimo że niektóre hiszpańskie media twierdzą, że Raphinha nigdzie się nie wybiera, to spekulacje transferowe wciąż nie ustają.

Dla Dumy Katalonii sprzedaż 29-latka byłaby z kolei sporym zastrzykiem gotówki. Mistrzowie Hiszpanii wciąż zmagają się z problemami finansowymi, stąd odejście tak wycenianego zawodnika mocno podratowałoby klubowy budżet. Wszystko zależy teraz od decyzji samego zawodnika i jego statusu w klubie.