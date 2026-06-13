Yaya Toure oficjalnie został trenerem! Poprowadzi lokalnego giganta

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Yaya Toure

Yaya Toure przejął SK Slovan Bratysława

Yaya Toure podpisał z SK Slovan Bratysławą kontrakt obowiązujący przez najbliższe trzy lata, czyli aż do 2029 roku. Słynny Iworyjczyk zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego trenera Vladimira Weissa, który objął reprezentację Słowacji.

Były pomocnik zbierał wcześniej cenne doświadczenie w akademii Tottenhamu. Ostatnio pracował natomiast jako asystent Roberto Manciniego w reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Teraz nadszedł czas na jego pierwszą samodzielną pracę w seniorskim futbolu.

Yaya Touré is the new head coach of Slovan Bratislava. The club’s management has agreed to a three-year contract with the 43-year-old former star player. https://t.co/TI70pNnPQu@YayaToure #WelcometoSlovan pic.twitter.com/lhDzTyzydd — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) June 13, 2026

Dyrektor generalny mistrza Słowacji Ivan Kmotrik nie kryje zadowolenia z tego powodu. Przyznał, że legendarny zawodnik zrobił na nim dobre wrażenie już podczas pierwszej rozmowy. Obaj panowie szybko znaleźli wspólny język i mają ambitne plany. Najbardziej utytułowany klub na Słowacji chce dalej dominować i regularnie grać w europejskich pucharach.

Z kolei 43-latek jest podekscytowany pracą w Bratysławie. Nowy trener chwali przede wszystkim nowoczesną infrastrukturę oraz piękny stadion. Zapowiedział też, że chce grać ofensywną i atrakcyjną dla kibiców piłkę, a także pragnie kontrolować przebieg każdego spotkania.

Oficjalna prezentacja nowego menadżera odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Wtedy zostaną ujawnieni także wszyscy członkowie sztabu szkoleniowego. Zaraz po konferencji prasowej Toure poprowadzi swój pierwszy trening z zespołem, który w minionym sezonie zdobył swój 8. tytuł z rzędu i 16. w historii ligi.