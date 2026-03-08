Pietuszewski zagra od początku przeciwko Mourinho?! Taka ma być decyzja

08:49, 8. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Record

Oskar Pietuszewski ma rozpocząć kolejny mecz FC Porto w pierwszym składzie. Polak przewidywany jest do składu podczas hitowej rywalizacji z Benfiką Lizbona.

Oskar Pietuszewski
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski znów zagrać ma w pierwszym składzie FC Porto

Wejście Oskara Pietuszewskiego do drużyny FC Porto jest bardzo dobre. Po transferze tej zimy z Jagiellonii Białystok można było mieć wątpliwości i pytania o to, jak długo zajmie młodemu skrzydłowego otrzymanie pierwszej szansy od trenera, a następnie, jak długo będzie przebijał się do pierwszego składu. Aktualnie to drugie pytania zdaje się otrzymywać odpowiedź, bowiem młodzieżowy reprezentant Polski trzy ostatnie mecze ligowe rozegrał od początku.

Teraz z kolei zapowiada się, że po kilkunastu minutach w pucharowym starciu ze Sportingiem Lizbona, Polak znów zadomowi się w pierwszym składzie swojego zespołu. Według informacji przekazanych przez portugalski serwis „Record”, Oskar Pietuszewski ma rozpocząć mecz z Benfiką Lizbona od początku na murawie. Podobne przewidywania dotyczą Jakuba Kiwiora, a z kolei Jan Bednarek, który po kontuzji poleciał z drużyną na mecz, ma znaleźć się na ławce rezerwowych.

Oskar Pietuszewski w tym sezonie do tej pory ma łącznie 38 występów oraz cztery gole i cztery asysty dla dwóch klubów. Jeśli chodzi tylko o FC Porto, to od momentu transferu rozegrał siedem spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-latka na 12 milionów euro.

