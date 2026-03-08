Po meczu Widzewa Łódź z Lechem Poznań okazało się, że zdemolowane zostały toalety na stadionie w Sercu Łodzi. Rozerwane zostały nawet rury, o czym poinformował Bartłomiej Derdzikowski z "Sektor Widzewa". Czyżby one w czymś zawiniły?

PressFocus Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Toalety znów ofiarą kibolskiej frustracji?!

Widzew Łódź pokonał wczoraj dość sensacyjnie zespół Lecha Poznań przed własną publicznością 2:1. To pierwsze trzy punkty tego zespołu od dłuższego czasu i w końcu przełamanie z bardzo wymagającym rywalem. Nie ma wątpliwości, że spora w tym zasługa Aleksandara Vukovicia, który zastąpił Igora Jovicevicia. Niemniej z kolei kibiców Lecha Poznań może martwić druga porażka z rzędu, w środku tygodnia ulegli oni bowiem Górnikowi Zabrze w STS Pucharze Polski i odpadli z tych rozegrywek.

Po ostatnich dobrych meczach – chociażby świetnym z Rakowem – nie ma już śladu i dobre wrażenie zostało zmiecione. Nie może więc dziwić frustracja fanów, którzy w dodatku opuścili sektor Widzewa w trakcie meczu z powodu niewpuszczenia części ekipy. Niestety, jak się później okazało, w trakcie wychodzenia ze stadionu na drodze kibiców, a raczej pseudokibiców, stanęła łazienka. A w niej pisuary, umywalki, drzwi, a nawet rury i kafelki, które zapewne zawiniły tylko tym, że były. O wszystkim poinformował Bartłomiej Derdzikowski z portalu „Sektor Widzew” na platformie X.

Kibice @LechPoznan przyjechali na stadion @RTS_Widzew_Lodz. Efekt? Pocięty i popalony branding stadionowy, rozerwane rury w łazience, zalana serwerownia, kompletnie zdemolowane toalety damskie i męskie. pic.twitter.com/p9BL3ztf4W — B.Derdzikowski (@bderdzik) March 7, 2026

Dziennikarz opublikował bogatą fotorelację, na której widać skutki chuligańskich ataków. Naturalnie można podejść do tego z ironią, tak jak wyżej, ale problem jest poważny, gdyż to nie pierwszy raz, gdy sektor gości na stadionie Widzewa zostaje zdemolowany. Najpewniej więc kolejna zorganizowana grupa gości nie będzie mogła przyjechać z powodu prac remontowych.

Zobacz także: Vuković odstawił Bukariego. Wyjaśnił powód, dlaczego był poza kadrą Widzewa