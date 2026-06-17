Moder ma nowego trenera. Wicemistrz świata poprowadzi Feyenoord

box to box pictures/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Giovanni van Bronckhorst nowym trenerem Feyenoordu

Feyenoord po raz kolejny musiał uznać w Eredivisie wyższość PSV Eindhoven. Tym razem jednak strata do mistrza Holandii była ogromna, ponieważ wyniosła aż 19 punktów. Dodatkowo podopieczni Robina van Persiego odpadli w fazie ligowej Ligi Europy. Kiepski sezon kosztował byłego reprezentanta Holandii utratę pracy. Tym samym reprezentant Polski, Jakub Moder został bez trenera.

Holenderski gigant długo nie zwlekał z wyborem nowego szkoleniowca. Stery w zespole przejął wicemistrz świata z 2010 roku – Giovanni van Bronckhorst. Były piłkarz związał się z klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Warto dodać, że to powrót van Bronckhorsta na De Kuip. Wcześniej pracował jako trener Feyenoordu w latach 2015-2019, sięgając po mistrzostwo Holandii, a także dwa puchary i superpuchary kraju. Prowadził drużynę w 176 meczach, wygrywając aż 109 spotkań.

– Jako piłkarz grał w czerwono-białej koszulce w latach 1993-1998 oraz 2007-2010. Jako kapitan poprowadził Feyenoord do triumfu w krajowym pucharze w 2008 roku i ugruntował pozycję jednego z najbardziej szanowanych piłkarzy w historii klubu – napisał klub.

Ostatnio van Bronckhorst pracował w roli asystenta Arne Slota w Liverpoolu. Samodzielnie prowadził jeszcze takie zespoły jak Besiktas, Rangers oraz GZ R&F. Nie wiadomo, jak jego zatrudnienie wpłynie na Jakuba Modera. Ostatnio pojawiły się plotki, że odejdzie z klubu.