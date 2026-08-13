Korona wykłada 2,5 mln euro na napastnika! W Polsce dobrze go znają

Korona Kielce pracuje nad sprowadzeniem jeszcze jednego napastnika. Na jej celowniku znajduje się Benjamin Kallman, za którego złożyła już dwie oferty - informuje fanpage "Złocisto Krwiści" na Facebooku.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona zgłosiła się po Kallmana. Już dwie oferty

Korona Kielce tego lata sfinalizowała już bardzo ciekawe transfery. Prawdziwym hitem było oczywiście wyciągnięcie z Górnika Zabrze Patrika Hellebranda, natomiast oprócz niego do drużyny dołączyli też Kamil Jakubczyk, Ariel Mosór czy Morgan Fassbender. W międzyczasie do Francji przeniósł się Tamar Svetlin, co jest poważnym osłabieniem, natomiast klub wcześniej się na to przygotował, wzmacniając drugą linię. Celem na najbliższe tygodnie jest transfer jeszcze jednego napastnika, który uzupełni atak i będzie rywalizował o miejsce w składzie z Mariuszem Stępińskim.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele nazwisk było łączonych z Koroną. Fanpage „Złocisto Krwiści” na Facebooku twierdzi, że obecnie kielecki klub zabiega o Benjamina Kallmana, znanego z występów dla Cracovii. Aktualnie jest on związany z Hannoverem, ale widzi plusy związane z potencjalnym powrotem do Polski. Wcześniej łączono go też z Wieczystą Kraków.

Koronie trudno będzie dopiąć transfer napastnika z Finlandii. Wspomniane źródło twierdzi, że złożyła już za niego dwie oferty, a najświeższa wyniosła 2,5 mln euro. Hannover konsekwentnie je odrzuca i oczekuje za Kallmana aż czterech milionów euro.

Dla Korony Kallman to obecnie cel numer jeden. W poprzednim sezonie na poziomie 2. Bundesligi zdobył 14 bramek w 33 występach.