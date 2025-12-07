Messi zaliczył magiczny sezon w Miami. Zdobył 48. trofeum

Lionel Messi poprowadził Inter Miami do pierwszego tytułu MLS w historii klubu. Argentyńczyk błyszczał w każdej rundzie play-off, a sezon zakończył z 48. trofeum w karierze, potwierdzając swoją wyjątkową klasę.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi poniósł Inter Miami po mistrzostwo MLS

Lionel Messi ponownie zapisał się w historii futbolu. 38-letni Argentyńczyk wszedł w fazę play-off z Interem Miami z jasnym celem i poprowadził swój klub od pierwszej rundy aż do finału. Tam Inter Miami pokonał Vancouver Whitecaps i zapewnił Sergio Busquetsowi oraz Jordi Albie pożegnanie, o jakim mogli marzyć.

Ekipa z Miami mogła liczyć na swojego lidera od pierwszych minut. Messi miał udział przy wszystkich trzech golach i zrewanżował się za poprzedni sezon, w którym drużyna odpadła już na początku zmagań. Tym samym Argentyńczyk dołożył do swojej gabloty 48. trofeum.

Messi przystępował do finału z dodatkową presją. Thomas Muller wygrywał z nim częściej w bezpośrednich starciach, co budziło obawy kibiców. Argentyńczyk zareagował jednak najlepiej jak potrafi. Wcześniej notował znakomite liczby. Zdobywał gole i asysty w każdym meczu fazy pucharowej, a w decydującym spotkaniu znów dał pokaz kontroli tempa gry.

Messi był kluczowy także wtedy, gdy Inter Miami znalazł się w trudnym położeniu. Przy wyniku 1:1 odzyskał piłkę w newralgicznej strefie i idealnie obsłużył De Paula. Trafienie pomocnika odmieniło mecz i przywróciło spokój gospodarzom, którzy odzyskali wiarę w końcowy sukces.

Messi dołożył jeszcze kilka błyskotliwych zagrań, a Allende zamknął finał golem w doliczonym czasie gry. Po ostatnim gwizdku Mascherano wybuchł radością, a kibice Interu Miami celebrowali historyczny tytuł. To triumf, który na długo pozostanie w pamięci. Dla Busquetsa i Alby był pożegnaniem, a dla Messiego kolejnym potwierdzeniem wielkości. Argentyńczyk po raz kolejny udowodnił, że nawet w wieku 38 lat potrafi nieść drużynę na swoich barkach.

