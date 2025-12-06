Juventus planuje jak najszybciej wzmocnić środek pola. Stara Dama może dokonać głośnego transferu. Na ich radarze znalazł się bowiem Pierre-Emile Hojbjerg z Olympique Marsylii - informuje Alfredo Pedulla.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Pierre-Emile Hojbjerg wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus od początku sezonu ma problem z ustabilizowaniem formy. Słaba dyspozycja drużyny sprawiła, że władze klubu jakiś czas temu pożegnały Igora Tudora. Dziś na stanowisku trenera zasiada Luciano Spalletti, a zespół uczy się grać pod wodzą nowego trenera. Stara Dama już w niedzielny wieczór będzie mogła sprawdzić swoje umiejętności na tle obecnego mistrza Itaii – SSC Napoli.

Od kilku tygodni Juventus rozgląda się za nowym pomocnikiem. Najnowsze doniesienia w tej sprawie otrzymujemy od Alfredo Pedulli. Otóż Stara Dama wytypowała jednego z kandydatów do transferu. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Pierre-Emile Hojbjerg, który na co dzień reprezentuje barwy Olympique Marsylii.

Temat możliwej przeprowadzki reprezentanta Danii do Juventusu przewija się w mediach już od kilku miesięcy. Dotychczas jednak kończylo się tylko na plotkach. Transfer doświadczonego pomocnika jednak będzie trudno do zrealizowania. Roberto De Zerbi, obecny szkoleniowiec francuskiego zespołu, nie ma zamiaru rozstawać się ze swoim graczem, który pełni kluczową rolę na Stade Velodrome.

Pierre-Emile Hojbjerg w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Duńczyk nie ma na koncie asysty, ale może się pochwalić dwoma trafieniami. Obie bramki doświadczonego pomocnika miały miejsce w rozgrywkach Ligue 1.