Lewandowski zagra w nowym turnieju. Chicago Fire bez szans na tytuł

13:34, 6. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski weźmie udział w Leagues Cup. Turniej nie cieszy się dużą popularnością. Alan Amper w rozmowie z WP SportoweFakty zasugerował, że Chicago Fire nie ma szans na triumf w rozgrywkach.

Robert Lewandowski
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Chicago Fire bez szans, ale Lewandowski będzie gwiazdą turnieju

Robert Lewandowski ma za sobą trzy ligowe spotkania w barwach Chicago Fire. Debiutanckiego gola strzelił dopiero w niedawnym występie przeciwko Charlotte FC. 37-latek odblokował się na dobre, ponieważ łącznie zdobył dwie bramki i został piłkarzem kolejki. Teraz czeka go kolejne nowe wyzwanie. Razem z drużyną weźmie udział w Leagues Cup.

Leagues Cup to turniej drużyn z MLS oraz najlepszej ligi w Meksyku. Tak się akurat złożyło, że Chicago wszystkie trzy mecze rozegra przeciwko drużynom z Meksyku: Cruz Azul, Santos Laguna i Necaxa. Według Miguela Angela Arizpe dla meksykańskich kibiców Lewandowski będzie jedną z największych atrakcji.

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Robert Lewandowski jest postrzegany jako gwiazda światowego formatu – to nie podlega żadnej dyskusji. Będzie jedną z największych atrakcji dla meksykańskich kibiców, gdy ich drużyny zmierzą się z Chicago – mówi Miguel Angel Arizpe w rozmowie z WP SportoweFakty.

Z kolei Alan Amper w rozmowie z WP SportoweFakty ocenił szanse Chicago Fire na końcowy triumf. Dziennikarz zasugerował, że Lewandowski i spółka nie mają praktycznie żadnych szans na wygranie Leagues Cup.

Cruz Azul, aktualny mistrz Meksyku, ma największy potencjał, by zajść najdalej w Leagues Cup. W przypadku Necaxy sytuacja jest mniej jednoznaczna – drużyna przyzwoicie rozpoczęła sezon, ale nie na tyle dobrze, by realnie liczyć się w walce o tytuł. Santos jest natomiast skazany na niepowodzenie zarówno w lidze meksykańskiej, jak i w Leagues Cup. Z kolei Chicago Fire ma niewielkie, praktycznie zerowe szanse na walkę o końcowy triumf – dodał Alan Amper.

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