FC Barcelona jest przekonana, że dopnie wyczekiwany transfer. A jest nim oczywiście Joao Cancelo. Portugalczyk poinformował już Al-Hilal, że zrobi wszystko, aby wrócić na Camp Nou - informuje "SPORT".

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Joao Cancelo zrobi wszystko, aby wrócić do FC Barcelony

FC Barcelona latem za wszelką cenę chce wzmocnić obronę. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że jednym z ich celów jest pozyskanie Cristiana Romero. Kolejnym śmiało można nazwać Joao Cancelo, ale ostatnio pojawiły się w tej sprawie komplikacje. Jak jednak informuje „SPORT”, Duma Katalonii jest przekonana, że pozyska lewego obrońcę. Portugalczyk natomiast poinformował już Al-Hilal, że zrobi wszystko, aby wrócić pod skrzydła Hansiego Flicka.

Definitywny transfer Joao Cancelo do FC Barcelony jest w zasadzie kwestią czasu. W Al-Hilal doszło ostatnio do zmian w strukturze klubu, przez co odejście reprezentanta Portugalii się przedłuża. W zasadzie Duma Katalonii chce ponownie sprowadzić defensora. Sam piłkarz natomiast marzy o powrocie na Camp Nou. Z kolei Saudyjczycy nie wiążą już przyszłości z 32-latkiem.

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Wisi w powietrzu zatem trzecia przeprowadzka Joao Cancelo do FC Barcelony. Portugalski obrońca pierwszy raz grał w Blaugranie w latach 2023-2024. W drugiej części minionej kampanii 32-latek po raz drugi trafił na Camp Nou. Lada moment zatem może być jego trzecie podejście. Czekamy zatem aż wszystko strony osiągną porozumienie.

Joao Cancelo dotychczas rozegrał 65 spotkań w koszulce FC Barcelony. Portugalczyk zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.