Barcelona zdecydowała się na ten ruch ws. Alvareza! Laporta potwierdził

Joan Laporta potwierdził, że Barcelona złożyła ofertę za Juliana Alvareza. "Mam nadzieję, że jeśli Atletico Madryt znajdzie alternatywę, rozważy naszą ofertę" - powiedział cytowany przez Fabrizio Romano.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona złożyła ofertę za Alvareza

Barcelona jest bardzo poważnie zainteresowana pozyskaniem Juliana Alvareza. To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się tylko marzeniami, teraz nabierał realnych kształtów. Co prawda do sfinalizowania rozmów jest bardzo, ale to bardzo daleko, ale nie da się jednoznacznie stwierdzić, jak zakończy się ta sprawa. Sam piłkarz bowiem chciałby dołączyć do Dumy Katalonii latem, ale Atletico Madryt jest przeciwnego zdania.

To powoduje, że na linii Barcelona – Madryt iskrzy. Pierwszy raz jednak na temat transferu Juliana Alvareza wypowiedział się sam Joan Laporta. Prezydent Dumy Katalonii przekazał, że klub złożył ofertę za Alvareza i nadal liczy na pozytywny przebieg rozmów.

– Rozmawiałem z Atletico: złożyliśmy ofertę i wiemy, że Julian od dawna chciał przejść do Barçy, jeszcze od czasów, gdy grał w Manchesterze City – powiedział Joan Laporta cytowany przez Fabrizio Romano.

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– W tej chwili Atletico twierdzi, że nie sprzeda Alvareza. Nie sprzedają go jednak, ponieważ wydaje się, że nie mają alternatywy. Mam nadzieję, że jeśli Atletico Madryt znajdzie alternatywę, rozważy naszą ofertę – dodał.

W minionym sezonie Julian Alvarez wystąpił w sumie w 49 spotkaniach, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt ma on 106 meczy i 50 trafień do siatki rywali. Argentyńczyk wcześniej reprezentował barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka aktualnie na 100 milionów euro.

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