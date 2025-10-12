Lamine Yamal kontra Leo Messi! Oto data Finalissimy

Lamine Yamal będzie miał okazję stanąć twarzą w twarz z Leo Messim. Jak podaje dziennik Marca w przyszłym roku, a dokładnie 28 marca odbędzie się Finalissima, w którym Hiszpania zagra z Argentyną.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal vs Messi, czyli Finalissima 28 marca 2026 roku

Finalissima to mecz pomiędzy triumfatorem Mistrzostw Europy i Copa Amercia inaczej nazywany Superpucharem CONMEBOL-UEFA. W przeszłości turniej odbył się trzykrotnie, w 1985, 1993 i 2022 roku. W ostatniej edycji w wielkim finale górą była Argentyna, wygrywając z Włochami (3:0). Jednocześnie drużyna Albicelestes odniosła drugie zwycięstwo w rozgrywkach. Teraz będą mieli okazję znów obronić tytuł.

Argentyńczycy triumfowali w ostatniej edycji Copa America, więc zapewnili sobie udział w Finalissima. Ich rywalem będzie Hiszpania, czyli aktualny mistrz Europy. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii dojdzie do bezpośredniego starcia Lamine Yamala i Leo Messiego.

Yamal został okrzyknięty następcą Messiego w Barcelonie. Co więcej, przed startem bieżącego sezonu nastolatek przejął legendarny numer po legendzie Dumy Katalonii. Jak dotąd jeszcze nigdy w historii nie mieliśmy okazji obserwować meczu z udziałem obu zawodników.

Nowe informacje ws. Finalissimy przekazał dziennik Marca. Ich zdaniem FIFA chce, aby to spotkanie odbyło się 28 marca 2026 roku. Taka data jest spowodowana faktem, że w ten dzień nie odbywa się żaden mecz w ramach baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Dla światowej federacji starcie Hiszpanii z Argentyną ma absolutny priorytet. O organizację wydarzenia stara się Doha, czyli stolica Kataru. Jeśli Katarczycy dostaną organizację spotkania, miejsce rozegrania meczu będzie identyczne jak podczas finału mundialu w 2022 roku.