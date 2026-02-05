Karol Linetty obejrzał żółtą kartkę w przegranym meczu z Fenerbahce, która oznacza dla niego pauzę w kolejnym ligowym spotkaniu. Decyzja sędziego wywołała jednak ogromne kontrowersje. Wszystko zaczęło się od prowokacyjnej celebracji rywala.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Linetty

Linetty ukarany, sędzia popełnił błąd

Karol Linetty od sezonu 2025/2026 reprezentuje turecki Kocaelispor, z którym występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. 31-letni pomocnik regularnie wybiega w podstawowym składzie. Polak miewa tam świetne występy, o czym pisaliśmy TUTAJ. Tym razem wychowanek Lecha Poznań znalazł się jednak w centrum sędziowskiej kontrowersji.

Drużyna Polaka przegrała z Fenerbahce 0:2,ale więcej niż o samym spotkaniu, mówi się w Turcji o kontrowersyjnych decyzjach sędziego Alpera Akarsu. Pod koniec pierwszej połowy bramkę dla gości zdobył Marco Asencio. Chwilę po tym w stronę Linettego ruszył Edson Alvarez.

Meksykanin ostentacyjnie celebrował gola przed twarzą polskiego pomocnika. Były reprezentant Polski w odpowiedzi dotknął swojego przeciwnika, a ten teatralnie upadł na boisko. Arbiter pokazał Linettemu żółtą kartkę, jednocześnie ignorując zachowanie napomnianego wcześniej Alvareza. Powyższa sytuacja wzbudziła w Turcji spore poruszenie.

Sarı kartı olan Edson Alvarez, rakibinin önünde tahrik edici şekilde sevindi ancak ikinci sarı kart çıkmadı.



❗️Pozisyonda Linetty sarı kart gördü.



Kocaelispor – Fenerbahçe pic.twitter.com/Sj13IomTet — Ultras Kocaeli (@ultraskocaeli) February 3, 2026

– Linetty otrzymał słuszną żółtą kartkę, ale co z faulami Alvareza, które powinny skutkować wykluczeniem z gry, sędziowie? Kiedy sędzia pominął Taliscę i Alvareza, a pokazał żółtą kartkę Linettemu, stracił zaufanie i szacunek zarówno sędziów, jak i instytucji! – tak na antenie A Spor wypowiedział się były sędzia FIFA, Mustafa Çulcu.

– Zgodnie z protokołem VAR, sytuacja ta powinna zostać oceniona jako „przeoczone przewinienie” w trakcie meczu, a sędzia powinien zostać wezwany do VAR, obejrzeć powtórkę i podjąć odpowiednie działania – dodał były szef komisji sędziów, wskazując na brak odwagi ze strony arbitrów pracujących przy tym spotkaniu.

Linetty był przed meczem zagrożony zawieszeniem za nadmiar kartek. Ostatnie upomnienie skutkuje zatem przymusową pauzą. Polak opuści spotkanie 21. kolejki, w którym rywalem Kocaelisporu będzie Kayserispor.

