PressFocus Na zdjęciu: Karol Linetty

Linetty z kolejną asytą

Karol Linetty od sezonu 2025/2026 reprezentuje turecki Kocaelispor, z którym występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wychowanek Lecha Poznań przeniósł się do nowego kraju po dziewięciu latach występów na Półwyspie Apenińskim. 30-letni pomocnik bo wygaśnięciu kontraktu z Torino miał opcję dołączenia do aktualnego mistrza Polski, ale ostatecznie nie zdecydował się na powrót do macierzystej drużyny.

Decyzja 47-krotnego reprezentanta Polski spotkała się z rozczarowaniem ze strony kibiców Lecha. Linetty nie skusił się bowiem perspektywą walki o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zamiast gry o europejskie puchary 30-latek wybrał przenosiny się do beniaminka tureckiej Süper Lig, gdzie idzie mu przyzwoicie.

W piątkowy wieczór Kocaelispor z Linettym w składzie podejmował Antalyaspor. Wszystkie gole padły przed przerwą. Gospodarze wyszli na prowadzenie, ale nie nacieszyli się nim długo, bo tylko osiem minut. Ostatecznie udało im się pokonać rywala po bramce zdobytej w 32. minucie, kiedy to podanie Linettego na gola zamienił Tayfur Bingol. Dzięki temu polski pomocnik mógł cieszyć się z drugiej w tym sezonie asysty. Poprzednio ta sztuka udała mu się 18 października z Konyasporem.

Zespół Linettego po siedemnastu meczach ma 23 zdobyte punkty, co daje jego drużynie ósmą pozycję w tabeli. Zawodnikiem Kocaelisporu jest też inny Polak, Mateusz Wieteska. Były defensor Legii Warszawa leczy poważną kontuzję, której nabawiał się kilka miesięcy temu.

