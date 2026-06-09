AS Roma interesuje się reprezentantem Turcji. Musi pokonać Arsenal

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Baris Alper Yilmaz pod lupą Romy

AS Roma zakończyła ostatni sezon Serie A na 3. miejscu w tabeli, dzięki czemu zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów. To spory sukces drużyny Gian Piero Gasperiniego, która ma jednak jeszcze większe ambicje związane z nadchodzącą kampanią. Aby skutecznie rywalizować na kilku frontach, rzymski klub będzie potrzebował kilku poważnych wzmocnień składu, szczególnie w ofensywie, gdzie brakuje szerokiej rotacji oraz większej jakości wśród skrzydłowych.

Zatem niewykluczone, że w zespole Giallorossich zostanie zwiększona rywalizacja w linii ataku. Jak donosi turecka stacja telewizyjna „A Spor”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Olimpico jest Baris Alper Yilmaz z Galatasaray Stambuł. 26-letni skrzydłowy planuje tego lata zrobić kolejny krok w karierze, a transfer do Serie A byłby dla niego dużym wyzwaniem i szansą na rozwój. Tureckim zawodnikiem interesuje się również Arsenal, co zapowiada zaciętą walkę o jego podpis na rynku transferowym.

Yilmaz z powodzeniem występuje w barwach drużyny Lwów od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na Rams Park za ponad 2 miliony euro z Ankara Keciorengucu. W minionym sezonie rozegrał 49 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył 16 asyst, imponując regularnością oraz wszechstronnością. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia 35-krotnego reprezentanta Turcji na około 30 milionów euro, choć Galatasaray oczekuje nawet 50 milionów euro za swojego piłkarza.