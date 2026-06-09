Lewandowski może trafić do tego klubu. „Rozmawiają”

Robert Lewandowski, a właściwie jego prawnicy, rozmawiają z władzami Chicago Fire na temat kwestii finansowych. To może zwiastować potencjalny transfer. Informacje w tej sprawie przekazał Janusz Michalik na antenie "Kanału Sportowego".

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Trwają rozmowy przedstawicieli Lewandowskiego

Robert Lewandowski już kilka tygodni temu ogłosił odejście z FC Barcelony. Polak poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, a następnie w dwóch ostatnich meczach miał okazję pożegnać się z kibicami. Od tamtego momentu trwają intensywne spekulacje na temat jego przyszłości i nowego klubu, do którego trafi. Przez większość czasu wydawało się, że faworytem są zespoły z Arabii Saudyjskiej, ale ostatnio temat ten ucichł.

Nieprzerwanie mówi się jednak o zainteresowaniu ze strony Chicago Fire. Amerykański klub bardzo chce napastnika i – jak się okazuje – cały czas rozmawia z jego otoczeniem. Według informacji przekazanych przez Janusza Michalika na antenie „Kanału Sportowego”, prawnicy Roberta Lewandowskiego rozmawiają z Chicago Fire na temat podatków. To może sugerować, że opcja przenosin do USA brana jest pod uwagę, choć wcześniej jej zaprzeczano.

Robert Lewandowski w zakończonym sezonie wystąpił łącznie w 46 spotkaniach, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie w barwach Barcelony w 193 meczach zdobył 120 bramek. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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