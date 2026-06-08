Lewandowski bez szans na ten kierunek. „Nie zapłacę tyle 38-latkowi”

21:23, 8. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Yagiz Sabuncuoglu

Robert Lewandowski decyduje w sprawie nowego klubu po rozstaniu z Barceloną. Wiadomo już, że nie trafi do Fenerbahce. Nowy prezes klubu odrzucił możliwość jego transferu.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie trafi do Fenerbahce

Robert Lewandowski w dalszym ciągu nie wie, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Rozstał się już z Barceloną w związku z wygasającą umową, która nie została przedłużona. Media od miesięcy spekulują na temat jego przyszłości, łącząc go z różnymi klubami. Pomysł przeprowadzki do Stambułu był rezultatem słów Hakana Safiego, czyli kandydata na prezydenta Fenerbahce. Podczas kampanii wyborczej sugerował, że z chęcią sprowadziłby do drużyny polskiego snajpera, wydając olbrzymie pieniądze na jego wynagrodzenie.

Safi przegrał jednak wybory, a zwycięzca Aziz Yildirim zamierza prowadzić klub w sposób zdecydowanie bardziej wyważony. Nowy prezydent Fenerbahce został o pomysł sprowadzenia Lewandowskiego i zaprzeczył, jakoby mógł on dojść do skutku.

– Nie zapłacę 20 milionów euro rocznie 38-latkowi – wytłumaczył Yildirim w rozmowie z dziennikarzem Yagizem Sabuncuoglou.

To definitywnie zamyka temat przenosin do ligi tureckiej. Na dzisiaj Lewandowskiemu najbliżej do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Już wcześniej z jego transferu, również z przyczyn finansowych, rezygnowali włoscy giganci.

Lewandowski zmienia klub po czterech latach. Z Barceloną trzykrotnie świętował mistrzostwo Hiszpanii, zdobywając 120 bramek w 193 występach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości