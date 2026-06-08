Lewandowski bez szans na ten kierunek. „Nie zapłacę tyle 38-latkowi”

Robert Lewandowski decyduje w sprawie nowego klubu po rozstaniu z Barceloną. Wiadomo już, że nie trafi do Fenerbahce. Nowy prezes klubu odrzucił możliwość jego transferu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie trafi do Fenerbahce

Robert Lewandowski w dalszym ciągu nie wie, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Rozstał się już z Barceloną w związku z wygasającą umową, która nie została przedłużona. Media od miesięcy spekulują na temat jego przyszłości, łącząc go z różnymi klubami. Pomysł przeprowadzki do Stambułu był rezultatem słów Hakana Safiego, czyli kandydata na prezydenta Fenerbahce. Podczas kampanii wyborczej sugerował, że z chęcią sprowadziłby do drużyny polskiego snajpera, wydając olbrzymie pieniądze na jego wynagrodzenie.

Safi przegrał jednak wybory, a zwycięzca Aziz Yildirim zamierza prowadzić klub w sposób zdecydowanie bardziej wyważony. Nowy prezydent Fenerbahce został o pomysł sprowadzenia Lewandowskiego i zaprzeczył, jakoby mógł on dojść do skutku.

– Nie zapłacę 20 milionów euro rocznie 38-latkowi – wytłumaczył Yildirim w rozmowie z dziennikarzem Yagizem Sabuncuoglou.

🗣️ Yağız Sabuncuoğlu:



“Aziz Yıldırım’a Robert Lewandowski’yi sordum.



“38 yaşındaki adama yıllık 20 milyon € vermem” dedi bizzat.”



pic.twitter.com/TMrEJkCccL https://t.co/UqPTrZVtqw — Krampon Sports (@KramponSport) June 7, 2026

To definitywnie zamyka temat przenosin do ligi tureckiej. Na dzisiaj Lewandowskiemu najbliżej do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Już wcześniej z jego transferu, również z przyczyn finansowych, rezygnowali włoscy giganci.

Lewandowski zmienia klub po czterech latach. Z Barceloną trzykrotnie świętował mistrzostwo Hiszpanii, zdobywając 120 bramek w 193 występach.