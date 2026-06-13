Lewandowski zareagował na projekt z USA. „Szczęka opadła”

11:31, 13. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Roman Kołtoń (X)

Robert Lewandowski może trafić do Chicago Fire, które planuje wielką ofensywę transferową. Tymczasem ciekawym i konkretnym wpisem na X podzielił się Roman Kołtoń.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

MLS wchodzi do gry po gwiazdę. To może być transferowy hit

Robert Lewandowski ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Tym razem w kontekście przenosin do Major League Soccer i Chicago Fire. Jak wynika z informacji przekazanych przez Romana Kołtonia na X, amerykański klub ma prowadzić niezwykle ambitny projekt sportowo-biznesowy. Ten może objąć jednego z najlepszych napastników ostatnich lat.

Nowy stadion zespołu, który ma nosić nazwę McDonald’s Park, ma zostać otwarty w 2028 roku i stać się symbolem rozwoju piłki nożnej w Chicago. Według relacji, już pierwsza prezentacja projektu dla Lewandowskiego zrobiła na nim ogromne wrażenie. „Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi ‘szczęka opadła” – przekazał dziennikarz sportowy na X, podkreślając profesjonalizm i skalę przedsięwzięcia.

Amerykanie mieli przedstawić piłkarzowi nie tylko wizję sportową, ale także pełne zaplecze życia rodzinnego. W planach znalazły się m.in. obiekty treningowe, a nawet miejsce, w którym Anna Lewandowska mogłaby prowadzić własne studio fitness. Dodatkowo klub miał zaprezentować rozwiązania związane z edukacją dzieci oraz komfortem życia całej rodziny w Chicago.

W tle pojawiają się również konkretne liczby finansowe. Kontrakt Lewandowskiego mógłby opiewać na mniej więcej 15 mln euro rocznie, a z bonusami sięgać nawet 20 mln euro. Umowa miałaby obowiązywać od dwóch do trzech lat, co idealnie wpisywałoby się w strategię budowy marki klubu przed otwarciem nowego stadionu.

Nie brakuje też kontekstu marketingowego. McDonald’s, jako partner projektu, ma wykorzystywać globalne gwiazdy futbolu. Od Ronaldinho i Thierry’ego Henry’ego po Lamine Yamala i Son Heung-mina, a w Ameryce ambasadorem jest Christian Pulisic, w Kanadzie Alphonso Davies. Lewandowski mógłby stać się kolejną ikoną tej kampanii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości