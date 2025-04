Celtic został mistrzem Szkocji. Reprezentant Polski nie dostał medalu

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Maik Nawrocki bez medalu za mistrzostwo Szkocji

Celtic po raz czwarty z rzędu został najlepszą drużyną w Szkocji. Podopieczni Brendana Rodgersa w ubiegły weekend pokonali na wyjeździe Dundee United (5:0), dzięki czemu zostali mistrzem kraju. Co więcej, wywalczyli tytuł po raz 55. w swojej historii. Tym samym zrównali się z odwiecznym rywalem, czyli zespołem Rangers FC pod względem największej liczby tytułów mistrza Szkocji.

W tym sezonie piłkarzem Celtiku był reprezentant Polski – Maik Nawrocki. 24-letni obrońca występuje w drużynie The Bhoys od 2023 roku, gdy trafił do klubu z Legii Warszawa za 5 milionów euro. W trwających rozgrywkach nie miał jednak zbyt wielu okazji do gry, przez co licznik jego spotkań zatrzymał się na dwóch występach w lidze, a czterech meczach ogólnie we wszystkich rozgrywkach.

Z tego powodu Nawrocki nie otrzymał złotego medalu za mistrzostwo Szkocji. Jak donosi portal Daily Record medal za zdobycie tytułu przysługuje zawodnikom, którzy rozegrali przynajmniej 10 spotkań w lidze, co stanowi mniej więcej 25 procent występów w sezonie. Oprócz polskiego piłkarza medalu nie dostali również Johnny Kenny i Viljami Sinisalo.

W tym sezonie Celtic mógł świętować nie tylko zdobycie mistrzostwa kraju. Ich łupem padł również triumf w Pucharze Ligi, a niebawem staną przed szansą na wzbogacenie klubowej gabloty o kolejny Puchar Szkocji. W finale zmierzą się z Aberdeen.