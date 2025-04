Milik podpisał kontrakt z Juventusem. Tak skomentował przyszłość

Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Podróż trwa – napisał Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik podczas zgrupowania reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy 2024 doznał kontuzji. Uraz w meczu z Ukrainą wykluczył go nie tylko z udziału na dużym turnieju, ale również przekreślił jego szansę na grę w pierwszej części sezonu 2024/2025. Jakby tego było mało, gdy wszystko wskazywało, że zbliża się jego powrót na boisko, ponownie doznał kontuzji.

W związku z problemami zdrowotnymi doszło do sytuacji, w której Milik ani razu nie pojawił się na murawie w trwającym sezonie. Co więcej, w ostatnich meczach kończących się rozgrywek w Serie A także nie zobaczymy Polaka na boisku.

Włoskie media jakiś czas temu pisały o scenariuszu, w którym Milik odchodzi z Juventusu. Kontrakt reprezentanta Polski miał zostać rozwiązany, co pozwoliłoby Starej Damie na oszczędność, biorąc pod uwagę wynagrodzenie piłkarza. Mimo to we wtorek (29 kwietnia) pojawiły się informacje, że 30-latek podpisze z obecnym klubem nowy kontrakt. Natomiast w środę (30 kwietnia) Juventus oficjalnie potwierdził medialne doniesienia. Napastnik związał się z turyńczykami umową do czerwca 2027 roku.

Po ogłoszeniu przedłużenia umowy głos ws. przyszłości zabrał sam zainteresowany. Arkadiusz Milik umieścił post w mediach społecznościowych. Wrzucone zdjęcie z Pucharem Włoch podpisał słowami: „Podróż trwa”.

Milik trafił do Juventusu latem 2022 z Olympique Marsylii. Łącznie w barwach Starej Damy rozegrał 75 spotkań, zdobywając 17 goli.