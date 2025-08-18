Wiadomo, co ze zdrowiem Bednarka. Dobra wiadomość z Porto

Jan Bednarek będzie mógł wystąpić w poniedziałkowym meczu Gil Vicente - Porto. Jak podaje Sebastian Staszewski, obrońca powinien znaleźć się w kadrze meczowej. Uraz mięśniowy okazał się niegroźny.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek wrócił do pełni sił! Może zagrać w meczu Porto

Jan Bednarek w letnim oknie transferowym został bohaterem dość niespodziewanej transakcji. Reprezentant Polski po kilku latach opuścił Southampton oraz Anglię, wybierają grę w słonecznej Portugalii w barwach FC Porto. Debiut środkowego obrońcy został świetnie odebrany przez kibiców oraz ekspertów. Niestety po godzinie gry doznał urazu mięśniowego, przez co zszedł z boiska.

Pod znakiem zapytania stał zatem występ Bednarka w 2. kolejce ligi portugalskiej. Sebastian Staszewski poinformował jednak, że stoper ma znaleźć się w kadrze meczowej FC Porto na starcie z Gil Vicente. Kontuzja okazała się niegroźna, a Polak wrócił do pełni sił.

Niewykluczone, że niebawem będziemy mogli mówić o polskim duecie na środku obrony Porto. Stało się jasne, że Smoki prowadzą rozmowy z Arsenalem ws. transferu Jakuba Kiwiora. Pierwsza oferta opiewająca łącznie na 27 milionów euro została odrzucona.

Porto w poprzednim sezonie zakończyło rozgrywki ligowe dopiero na 3. miejscu z dużą stratą do Benfiki i Sportingu. W efekcie zabraknie ich w Lidze Mistrzów, ale będą rywalizować w europejskich pucharach na poziomie Ligi Europy. Dla Bednarka będzie to zatem okazja do debiutu w rozgrywkach tej rangi.