Bednarek zadebiutował w FC Porto. Zachwytów nie brakuje!

Jan Bednarek zaliczył oficjalny debiut po transferze do FC Porto. Zebrał bardzo wysokie oceny, choć nie był w stanie dokończyć spotkania z Vitorią SC (3-0).

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek z udanym debiutem. Nie dokończył spotkania

Jan Bednarek pod koniec lipca zaliczył sensacyjny transfer. Po wielu latach opuścił Wyspy Brytyjskie, aby kontynuować swoją karierę w Portugalii. Dołączył do FC Porto, czyli krajowego giganta, który zapłacił za niego 7,5 mln euro. Kilka dni później zagrał w sparingu z Atletico Madryt, pokazując się z dobrej strony. W poniedziałkowy wieczór zaliczył natomiast swój oficjalny debiut, występując w wyjściowym składzie na mecz pierwszej kolejki portugalskiej ekstraklasy.

Bednarek na pewno będzie dobrze wspominał ten występ. Bardzo dobrze wywiązywał się z zadań defensywnych, a do tego pomagał swojej drużynie imponującymi podaniami do przodu. Po jednym z jego zagrań padła nawet bramka, ale arbiter w tamtej sytuacji doszukał się spalonego.

Najpierw kapitalny wślizg w polu karnym, a chwilę później zejście z boiska… 😶



🇵🇱 Jan Bednarek był jednak zdziwiony taką decyzją, dlatego mamy nadzieję, że szybko wróci do gry! 💪 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/QcJTDorrUN — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 11, 2025

Polak niestety nie dokończył spotkania z Vitorią SC. Opuścił murawę w 65. minucie, choć nie ma mowy o urazie. Szkoleniowiec FC Porto zapewnił, że była to wyłącznie decyzja zapobiegawcza.

Kibice w mediach społecznościowych bardzo wysoko ocenili grę Bednarka, szybko mianując go nowym liderem defensywy. W pozytywnych słowach jego występ opisała także portugalska „A Bola”, która stwierdziła, że FC Porto wreszcie znalazło zawodnika z odpowiednią jakością.