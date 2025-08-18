Milik może trafić do LaLigi! Znany klub chce go wypożyczyć

Real Betis chce wypożyczyć Arkadiusza Milika
Arkadiusz Milik, choć przedłużył kontrakt z Juventusem do czerwca 2027 roku, nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Nowa umowa była miłym gestem reprezentanta Polski w stronę klubu, który mógł rozłożyć jego wynagrodzenie na kolejne dwa lata. Nie jest tajemnicą, że 31-latek ma opuścić Turyn jeszcze w trwającym oknie transferowym. Wśród opcji pojawił się zupełnie nowy kierunek.
Milik był łączony m.in. z Milanem czy Al-Shabab Al-Ahli. Ostatecznie oba tropy okazały się fałszywe, co potwierdził dziennikarz Goal.pl, Piotr Koźmiński. Natomiast aktualnie jeśli wierzyć nowym doniesieniom napastnik łączony jest z przeprowadzką do Hiszpanii.
Według tego, co przekazał Ekrem Konur w grę wchodzi wypożyczenie do 6. drużyny LaLiga z poprzedniego sezonu, czyli Realu Betis. Na chwilę obecną nie ma jednak szczegółowych informacji dotyczących potencjalnego wyjazdu na Półwysep Iberyjski.
Wiadomo jednak, że zainteresowanie Milikiem wynika z prośby Manuela Pellegriniego. Chilijczyk miał poprosić zarząd Betisu o nowego napastnika. Z racji tego, że Andaluzyjczycy mają dość niski budżet, muszą szukać zawodników tanich bądź dostępnych do wypożyczenia.
Ostatni raz Milik zagrał w oficjalnym meczu przed Mistrzostwami Europy 2024. W starciu reprezentacji Polski z Ukrainą doznał kontuzji. Od tego czasu ani razu nie wybiegł na murawę. W koszulce Juventusu rozegrał 75 spotkań, w których zdobył 17 goli.