We czwartek rozegrane zostały kolejna spotkania 2. kolejki Euro 2020. Poznaliśmy również kolejne rozstrzygnięcia. Awans do fazy pucharowej zapewniły sobie reprezentacje Belgii i Holandii, które odniosły kolejne zwycięstwa. Trzy punkty na swoje konto zapisała również Ukraina, która dzięki temu pozostaje w grze o awans.

W czwartek kontynuowana była rywalizacja w drugiej kolejce fazy grupowej Euro 2020.

W meczu grupy B Belgia pokonała Danię, natomiast w spotkania grupy C Ukraina wygrała z Macedonią Północną, a Holandia z Austrią

Reprezentacje Belgii i Holandii zapewniły sobie już awans do 1/8 finału

Ukraina – Macedonia Północna 2:1. Debiutant wyeliminowany

Po dobrym występie przeciwko Holandii, w którym nie udało się jednak zapunktować, reprezentacja Ukrainy o pozostanie w grze o awans walczyła z Macedonią Północną. Czwartkowy mecz na Arena Nationala świetnie ułożył się dla naszych wschodnich sąsiadów, którzy po pierwszej połowie prowadzili już 2:0. W drugiej połowie rywale zdobyli kontaktowego gola, ale to było wszystko, na co było stać ich w tym meczu.

Dania – Belgia 1:2. Faworyt odrobił straty

Do spotkania grupy B Dania – Belgia w roli faworyta przystępowali podopieczni Roberto Martineza. Po pierwszej połowie zanosiło się jednak na niespodziankę, bowiem to gospodarze prowadzili 1:0 po trafieniu Yussufa Poulsena. W drugiej połowie faworyzowani Belgowie zdołali jednak odwrócić losy rywalizacji. Najpierw do wyrównania doprowadził Thorgan Hazard, a następnie zwycięskiego jak się okazało gola zdobył wracający po kontuzji Kevin De Bruyne. Dzięki tej wygranej Belgowie zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

Holandia – Austria 2:0. Pierwsze miejsce Pomarańczowych

Reprezentacja Holandii w czwartkowy wieczór zrealizowała swój cel. Podopieczni Franka de Boera w pełni zasłużenie pokonali w Amsterdamie 2:0 Austrię i zapewnili sobie nie tylko awans do fazy pucharowej, ale również pierwsze miejsce w grupie. Tym samym w ostatnim meczu z Macedonią Północną szkoleniowiec zespołu będzie mógł dać odpocząć swoim podstawowym zawodnikom. Z kolei Austria cały czas liczy się w walce o drugiej miejsce w grupie. W ostatniej kolejce powalczy o nie w bezpośrednim pojedynku z Ukrainą.

