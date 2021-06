Za nami spotkania 2. kolejki grupy C Euro 2020. Poznaliśmy już pierwsze rozstrzygnięcia. Awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca zapewniła sobie już reprezentacja Holandii. O drugie miejsce w ostatniej kolejce w bezpośrednim pojedynku powalczą drużyny Austrii i Ukrainy.

Reprezentacja Holandii zapewniła sobie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie

W czwartkowych spotkaniach Holandia pokonała 2:0 Austrię, natomiast Ukraina ograła 2:1 Macedonię Północną

Kolejne mecze grupy A zostaną rozegrane 20 czerwca

Grupa C Euro 2020 – sytuacja po drugiej kolejce

W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy C reprezentacja Ukrainy pokonała 2:1 Macedonię Północną, dzięki czemu liczy się w grze o bezpośredni awans do fazy pucharowej. Powalczy o to w ostatniej kolejce w bezpośrednim spotkaniu z reprezentacją Austrii, która w czwartkowy wieczór musiała uznać wyższość Holandii (0:2)

Reprezentacja Holandii dzięki tej wygranej zapewniła sobie nie tylko awans do 1/8 finału, ale również pierwsze miejsce w grupie C. Szanse na wyjście z grupy straciła natomiast Macedonia Północna, która po dwóch kolejkach nie ma na koncie ani jednego punktu.

Tabela – Grupa C Euro 2021

Liderem grupy C Euro 2021 po drugiej kolejce jest reprezentacja Holandii, która ma na swoim koncie komplet sześciu punktów. Dorobek ten gwarantuje jej zakończenie grupowej rywalizacji na pierwszym miejscu. Na drugim i trzecim miejscu, z trzema punktami na koncie, plasują się zespoły Ukrainy i Austrii. Stawkę bez punktów zamyka Macedonia Północna.

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Holandia 2 2 0 0 5-1 6 2 Ukraina 2 1 0 1 4-4 3 3 Austria 2 1 0 1 3-3 3 4 Macedonia Północna 2 0 0 2 2-5 0 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Kolejne spotkania grupy C Euro 2020 rozegrane zostaną 21czerwca. O godzinie 18:00 rozpoczną się mecze Macedonia Północna – Holandia i Ukraina – Austria.

Macedonia Północna Holandia 15.8 6.50 1.23 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. czerwca 2021 11:37 .

Ukraina Austria 2.65 3.15 3.00 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. czerwca 2021 11:29 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin