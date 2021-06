Sobotnie starcia na Euro 2020 dostarczyły nam multum emocji. Swoje umiejętności zaprezentowały zespoły z grupy F. Ponadto swój drugi mecze rozegrała reprezentacja Polski. Jak zaprezentowały się drużyny które zagrały w sobotę 19 czerwca?

Węgry sprawiły sensację

Węgrzy byli skazywani na sromotne porażki w grupie F. Tymczasem z Portugalią jeszcze w 83. minucie było 0:0 (finalnie 0:3). Mało kto wierzył jednak, że Madziarze stawią podobny opór Francji.

Po pierwszej połowie przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Węgrzy na przerwę schodzili prowadząc 1:0. Zasłużyli jednak na to. Po zmianie stron Trójkolorowi zaczęli grać lepiej, ale to wystarczyło tylko do remisu 1:1.

Niemcy wchodzą do gry

Po porażce 0:1 z Francją, Niemcy chcieli wygrać pierwsze spotkanie na Euro 2020. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ nasi sąsiedzi mierzyli się z Portugalią. Właśnie ten zespół niespodziewanie prowadził 1:0 po golu Cristiano Ronaldo.

Niemcy mieli inicjatywę i naciskali na rywala, który w odstępie czterech minut zdobył dwie bramki samobójcze. W drugiej połowie drużyna Joachima Loewa kontynuowała bardzo dobrą grę i ostatecznie triumfowała 4:2.

Polska wciąż marzy

Skazywana na porażkę z Hiszpanią Polska, rozpoczęła sobotnie starcie bardzo przyzwoicie. Biało-czerwoni wyglądali dobrze w odbiorze piłki i pressingu. Prowadzenie 1:0 objęła jednak La Furia Roja. Jeszcze przed przerwą zespół Paulo Sousy mógł wyrównać, ale niewystarczająco precyzyjni byli Karol Świderski i Robert Lewandowski.

Niespełna dziesięć minut po wznowieniu gry, na tablicy wskazującej wynik widniał rezultat 1:1. Lewandowski wykorzystał podanie od Jóźwiaka i pokonał bramkarza po strzale głową. Później Hiszpania miała rzut karny, ale go nie wykorzystała. Remis 1:1 oznacza, że biało-czerwoni awansują do 1/8 finału Euro 2020, jeżeli 23 czerwca pokonają Szwecję.

