fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Chelsea

Palmeiras – Chelsea FC, typy bukmacherskie

W finale w 2022 roku na Klubowych Mistrzostwach Świata zagrały ze sobą w Palmeiras i Chelsea. Tym razem obie ekipy już w rozszerzonej formule turnieju zagrają ze sobą na poziomie ćwierćfinału. Faworytem wydaje się ekipa z Premier League. W każdym razie Brazylijczycy na pewno tanio skóry nie sprzedadzą.

Od ostatniej bezpośredniej batalii między drużynami doszło w nich do ogromnych zmian. Nie zmienia to jednak tego, że Chelsea wciąż jest uważana za jednego z głównych pretendentów do końcowego triumfu na turnieju. The Blues w każdym razie na imprezie w Stanach Zjednoczonych już raz przegrali z ekipą z Ameryki Południowej.

W dziesięciu z ostatnich 10 spotkaniach, w których Palmeiras grało w roli nominalnego gospodarza, to tylko jedna z ekip strzelił gola lub miał miejsce bezbramkowy remis. W związku z tym to daje do myślenia. Mój typ: obie drużyny zdobędą bramki – NIE.

Palmeiras – Chelsea FC, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Abela Ferreirę przystąpi do sobotniej potyczki, mając zamiar odnieść trzecie zwycięstwo na Klubowych Mistrzostwach Świata. Jak na razie Palmeiras nie zaznało na turnieju smaku porażki.

Brazylijska ekipa do meczu ćwierćfinałowego na KMŚ podejdzie po pokonaniu Botafogo (1:0). Wcześniej z kolei w fazie grupowej Palmeiras wygrało z Al-Ahly (2:0). Tymczasem remisy zaliczyło w starciach z FC Porto (0:0) i Interem Miami (2:2).

Zobacz też: Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 – terminarz, mecze

Tylko raz na turnieju w Ameryce Północnej londyńczycy schodzili z placu gry na tarczy. Flamengo okazało się lepsze od Chelsesa (3:1). W pozostałych trzech spotkaniach przedstawiciel ligi angielskiej wygrywał za każdym razem.

Do sobotniej konfrontacji zespół z Premier League przystąpi po zwycięstwie nad Benfiką po dogrywce (4:1). Chelsea na Klubowych Mistrzostwach Świata doświadczyła też zwycięstw w starciach przeciwko Experence Tunis (3:0) i Los Angeles FC (2:0).

Palmeiras – Chelsea FC, historia

Obie ekipy po raz ostatni rywalizowały ze sobą w lutym 2022 roku. Wówczas górą była Chelsea, zwyciężając jednym trafieniem (2:1). Bramki dla ekipy z Londynu zdobyli wówczas Romelu Lukaku i Kai Havertz. Z kolei autorem gola dla ekipy z Brazylii był Raphael Veiga.

Palmeiras – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają londyńczycy. Typ na wygraną Chelsea został oszacowany na 2.02. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei opcja na zwycięstwo Palmeiras kształtuje się w wysokości 3.80 i to najmniej prawdopodobny scenariusz.

Palmeiras Chelsea 3.80 3.40 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 4 lipca 2025 13:59 .

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Palmeiras – Chelsea FC, przewidywane składy

Oba zespoły podejdą do starcia osłabione. W szeregach Chelsea nie będą mogli wystąpić: Murilo, Bruno Rodrigues, Figueiredo czy Gustavo Gomez oraz Joaquin Piquerez. Palmeiras będzie musiał radzić sobie bez Wesleya Fofany, Omaria Kellymana i Nicolasa Jacksona.

Palmeiras: Weverton – Mayke, Giay, Bruno Fuchs, Vanderlan, Rios, Martinez, Mauricio, Allan, Vitor Roque, Estevao

Chelsea: Sanchez – James, Colwill, Badiashile, Cucurella, Enzo, Lavia, Caicedo, Neto, Delap, Palmer.

Palmeiras – Chelsea FC, transmisja meczu

Starcia na Lincoln Financial Field nie będzie można śledzić w żadnej tradycyjnej telewizji. Dostęp do spotkania zapewnią tylko usługi online. Starcie będzie transmitowane dzięki platformie Superbet TV, z której można korzystać za darmo. Wystarczy zarejestrować się z kodem GOAL. Ponadto dostęp do potyczki zapewni platforma DAZN.

