Neuer z pretensjami do Donnarummy. Poszło o kontuzję Musiali

Manuel Neuer krytykuje Gianluigiego Donnarummę po kontuzji Jamala Musiali

Bayern Monachium i Paris Saint-Germain rywalizowali ze sobą w sobotę w ćwierćfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Spotkanie finalnie ułożyło się po myśli mistrzów Francji. Paryżanie zwyciężyli rezultatem 2:0. Mecz jednak odbył się w cieniu kontuzji Jamala Musiali. Reprezentant Niemiec przy jednym ze starć z Gianluigim Donnarummą nabawił się niezwykle poważnej kontuzji.

Po spotkaniu gorzkich słów w kierunku włoskiego golkipera nie szczędził Manuel Neuer. Kapitan Bayernu Monachium skrytykował bramkarza PSG, twierdząc, że sytuacja nie wymagała jego interwencji. Niemiecki weteran wytknął również zachowanie reprezentanta Italii, który nie chciał podejść do samego Jamala Musiali.

– To była sytuacja, w której nie trzeba było tak wchodzić! To było ryzykowne. Liczył się z możliwością kontuzji swojego przeciwnika – powiedział Manuel Neuer, cytowany przez Kerry’ego Haua, dziennikarza „Sky”.

– Podszedłem do niego i powiedziałem: „Nie chciałbyś podejść do naszego zawodnika?”. Z szacunku powinno się podejść i życzyć chłopakowi wszystkiego dobrego. W końcu to zrobił. Fair play zawsze powinno być obecne. Ja zareagowałbym inaczej – dodał Niemiec.

Paris Saint-Germain zna już swojego rywala w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Na tym etapie turnieju paryżanie zmierzą się z Realem Madryt.