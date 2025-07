Chelsea zamierza dokonać głośnego transferu. Na celowniku The Blues znalazł się Mohammed Kudus z West Hamu United. Za zawodnika z Ghany trzeba zapłacić aż 65 milionów funtów - podaje Simon Phillips.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mohammed Kudus może wzmocnić Chelsea

Chelsea ma za sobą bardzo dobry sezon. Podopieczni Enzo Mareski sięgnęli po triumf w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, a także zdołali zakwalifikować się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Teraz The Blues pracują na rynku transferowym. Władze ze Stamford Bridge szukają odpowiednich wzmocnień, które pozwoliłyby drużynie walczyć o największe trofea.

Z informacji przekazanych przez Simona Phillipsa dowiadujemy się, że Chelsea chce dokonać wielkiego transferu. The Blues bowiem rzucają wyzwanie Tottenhamowi Hotspur i włączyli się do rywalizacji o pozyskanie Mohammeda Kudusa, który na co dzień reprezentuje barwy West Hamu United. Zawodnik z Ghany jeszcze nie tak dawno był łączony z Liverpoolem.

Brytyjski dziennikarz zdradza, że Chelsea będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Mohammeda Kudusa. Klauzula odstępnego w umowie zawodnika wynosi 80 milionów funtów. West Ham United ma świadomość, że taka kwota odstrasza chętnych kupców. Młoty zatem oczekuję za zawodnika z Ghany 65 milionów funtów. The Blues zatem będą musieli wyłożyć na stół taką kwotę.

Mohammed Kudus w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce West Hamu United. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.