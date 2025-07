Real Madryt – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Klubowych Mistrzostw Świata. Turniej wchodzi w decydującą fazę, a przed nami starcia ćwierćfinałowe. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Meadowlands Stadium już w najbliższą sobotę, 5 lipca o godzinie 22:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real Madryt – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Real Madryt zmierzy się z Borussią Dortmund w ćwierćfinałowym meczu Klubowych Mistrzostw Świata. Impreza rozgrywana w Stanach Zjednoczonych wkracza w decydującą fazę, bowiem w grze pozostało już tylko osiem najlepszych drużyn. Wśród nich znajduje się zespół Królewskich oraz ekipa Die Borussen.

Wymienione kluby jeszcze nie tak dawno mierzyły się w finale Ligi Mistrzów – w 2024 roku Hiszpanie pokonali Niemców 2:0 w starciu, które odbyło się na Wembley. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już jutro. Początek rywalizacji na Meadowlands Stadium w najbliższą sobotę, 5 lipca o godzinie 22:00.

Kylian Mbappe doszedł już do siebie po ostatniej chorobie. Francuski napastnik powinien wybiec w podstawowym składzie. Czy trafi do siatki? To bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Kylian Mbappe zdobędzie bramkę.

Superbet 1.78 Mbappe strzeli gola Przejdź do Superbet

Real Madryt – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

W zespole Królewskich najprawdopodobniej zabraknie Davida Alaby, Eduardo Camavingi, Endricka oraz Ferlanda Mendy’ego, którzy leczą kontuzje. Po stronie drużyny BVB spodziewanych jest więcej nieobecności – niedostępni są bowiem Nico Schlotterbeck, Emre Can, Carney Chukwuemeka, Jamie Bynoe-Gittens, Salih Ozcan i Jobe Bellingham.

Real Madryt – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Real Madryt i Borussia Dortmund pokazują się z bardzo dobrej strony w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata. Nic więc dziwnego, że oba kluby dotarły tak daleko podczas tegorocznego turnieju. Za tymi zespołami cztery spotkania – jeden mecz w ramach fazy pucharowej (1/8 finału) oraz trzy pojedynki grupowe.

Hiszpanie zwyciężyli nad Juventusem (1:0), poradzili sobie z Red Bullem Salzburg (3:0), pokonali Pachukę (3:1) i zremisowali z Al-Hilal (1:1). Natomiast Niemcy ograli CF Monterrey (2:1), wygrali z Ulsanem HD FC (1:0), pokazali wyższość nad Mamelodi Sundowns FC (4:3) oraz podzielili się punktami z Fluminense FC (0:0).

Real Madryt – Borussia Dortmund, historia

Real Madryt wyraźnie nie leży Borussii Dortmund, co pokazuje statystyka bezpośrednich pojedynków. Mianowicie, drużyna Królewskich wygrała cztery z pięciu ostatnich meczów przeciwko ekipie Die Borussen, a ponadto padł jeden remis. Zatem niemiecki klub w tym czasie ani razu nie cieszył się ze zwycięstwa i w sobotę będzie chciał przerwać złą serię.

Real Madryt – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki są podopieczni Xabiego Alonso, którzy z biegiem turnieju wyglądają coraz lepiej. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 4.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Zakładając konto w Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Real Madryt Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 4 lipca 2025 22:11 .

Real Madryt – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Rudiger, Tchouameni, Huijsen – Trent, Bellingham, Valverde, Guler, Fran Garcia – Mbappe, Vinicius

Borussia Dortmund: Kobel – Sule, Anton, Bensebaini – Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson – Sabitzer, Adeyemi – Guirassy

Real Madryt – Borussia Dortmund, kto wygra?

Który zespół awansuje do półfinału? Real

Borussia Real 100%

Borussia 0% 2+ Votes

Real Madryt – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie między Realem Madryt a Borussią Dortmund nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Ten mecz można obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu. Pojedynek w ramach ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata zostanie bowiem wyemitowany za darmo na platformie DAZN oraz w usłudze Superbet TV. Początek rywalizacji na Meadowlands Stadium już w najbliższą sobotę, 5 lipca o godzinie 22:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.