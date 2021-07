W trzecim ćwierćfinale Euro 2020 zobaczymy rywalizację Czechów z Duńczykami. Obie drużyny w poprzedniej rundzie nie straciły goli i teraz stoją przed wielką szansą, aby wywalczyć awans do półfinału. Selekcjonerzy wybrali wyjściowe składy, więc co nas czeka na Olimpijskim stadionie w Baku?

Czas na pojedynek dwóch rewelacji mistrzostw Europy

Selekcjonerzy już dokonali wyboru, więc poznaliśmy wyjściowe jedenastki na ćwierćfinał w Baku

Niespodziewany ćwierćfinał: Czechy – Dania

Tragiczne wydarzenia z Kopenhagi podczas pierwszego meczu Duńczyków na turnieju, bez wątpienia odcisnęły piętno na całej drużynie. Trzeba przyznać, że utrata Christiana Eriksena podziałała na piłkarzy motywująco i pomimo dwóch porażek w grupie, awans do fazy pucharowej udało się wywalczyć, dzięki wysokiej wygranej nad Rosją (4:1). Podopieczni Hjulnanda pokazali się również z dobrej strony w starciu z Walią (4:0) i zasłużenie awansowali do ćwierćfinału. Co ciekawe, Poulsen, który nie zagrał w poprzednim spotkaniu, dziś znalazł się w kadrze meczowej i prawdopodobnie zobaczymy go na murawie po przerwie.

Tymczasem Czesi też zasługują na wielkie brawa. Patrick Schick wziął odpowiedzialność za strzelanie goli na swoje barki i przy dobrych wiatrach może nawet zostać królem strzelców Euro 2020. Reprezentacja Czech, co prawda wyszła z grupy z trzeciego miejsca, ale na przestrzeni wszystkich dotychczasowych rywalizacji miała zdecydowanie cięższych przeciwników niż Duńczycy. Na uwagę zasługuje chociażby ostatni triumf nad Holandią (2:0).

W sobotę wieczorem obie drużyny zawalczą o upragnione miejsce w półfinale mistrzostw Europy. Spotkanie wystartuje o godzinie 18.00 na Stadionie Olimpijskim w Baku, z kolei głównym arbitrem tego meczu wybrany został Bjorn Kuipers.

Składy na mecz: Czechy – Dania

Czechy: Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Boril -Masopust, Holes, Soucek – Barak, Sevcik, Schick

Dania: Schmeichel – Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard – Maehle, Hojbjerg, Delaney – Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

