Piękny gest Sirigu przed finałem Euro 2020

Salvatore Sirigu przed finałem Euro 2020 najpierw przekazał każdemu z graczy krótką notkę, w której przekazywał swoje przemyślenia na temat kolegów z szatni. Stworzył też wideo, w którym rodziny zawodników motywowały ich przed jednym z najważniejszych meczów w karierze.

Salvatore Sirigu pełnił na Euro 2020 rolę rezerwowego bramkarza

Zawodnicy przyznają jednak, że dla szatni jego obecność była niezwykle istotna

Przed finałem golkiper stworzył wideo, na którym członkowie rodzin zawodników motywowali poszczególnych graczy. Miało to zmotywować ich przed jednym z najważniejszych spotkań w karierze

Sirigu doprowadził kolegów z reprezentacji do łez

Giorgio Chiellini oraz Alessandro Florenzi wyjawili, w jaki sposób Salvatore Sirigu zmotywował kolegów przed rozpoczęciem wielkiego finału Euro 2020.

– Sirigu był jednym z graczy kluczowych dla atmosfery w szatni. Przed spotkaniem dał każdemu z nas napisaną przez siebie notatkę, w której przekazywał swoje myśli na nasz temat. Każda z nich różniła się od reszty – wyznał Alessandro Florenzi.

Nie był to jedyny gest, na jaki zdobył się rezerwowy golkiper reprezentacji Włoch.

– Dziś doprowadził nas do płaczu – powiedział Chiellini po ostatnim gwizdku. – Pokazał nam wideo z udziałem naszych rodzin tuż przed rozpoczęciem spotkania – wyjawił 36-letni obrońca. Na filmiku mieli pojawić się członkowie rodziny każdego z reprezentantów, którzy pozdrawiali i motywowali swoich bliskich.

Sirigu był na turnieju rezerwowym bramkarzem. Na murawie pojawił się jedynie na ostatnią minutę grupowego meczu Włochów z Walią, gdy zmienił Gianluigiego Donnarummę.

Sam 22-letni bohater finału wyznał, że Sirigu odegrał kluczową rolę w przygotowaniu go do serii jedenastek, do której doszło w półfinale przeciwko Hiszpanii.

