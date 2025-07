Jose Mourinho na zakupach w Londynie. Chce piłkarza Arsenalu

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho - trener Fenerbahce Stambuł

Leandro Trossard przymierzany do Fenerbahce Stambuł

Przyszłość Leandro Trossarda stoi pod dużym znakiem zapytania. Kontrakt 30-letniego skrzydłowego z Arsenalem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku. Co prawda, strony prowadzą rozmowy w sprawie nowej umowy, ale póki co negocjacje nie posuwają się do przodu. Kością niezgody jest oczywiście wysokość wynagrodzenia zawodnika. Wicemistrzowie Premier League będą gotowi sprzedać belgijskiego piłkarza, jeśli ostatecznie nie dogadają się z nim w kwestii przedłużenia kontraktu.

Mianowicie, angielski klub nie chce stracić swojej gwiazdy za darmo po zakończeniu kampanii 2025/2026. Z okazji na sprowadzenie Leandro Trossarda w promocyjnej cenie podczas trwającego okienka transferowego pragnie skorzystać Fenerbahce Stambuł – poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Co ciekawe, etatowy reprezentant Belgii w zespole Żółtych Kanarków grałby pod wodzą słynnego Jose Mourinho, który od sezonu 2024/2025 opiekuje się ekipą znad Bosforu.

Lewy napastnik występuje w barwach zespołu The Gunners od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Emirates Stadium za 24 miliony euro z innej angielskiej drużyny – Brighton & Hove Albion. Belgijski gwiazdor w koszulce ekipy Kanonierów rozegrał łącznie 124 spotkania, zdobył 28 bramek i zaliczył 23 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową trzydziestolatka na kwotę w granicach 22 milionów euro. Zatem Arsenal najprawdopodobniej mógłby liczyć na podobny zarobek ze sprzedaży atakującego.