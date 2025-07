SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius miał nie grać z PSG. Alonso wystawił go na prawym skrzydle

Xabi Alonso chciał posadzić Viniciusa Juniora na ławce w meczu z PSG w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Serwis OkDiario ujawnił, że Hiszpan planował postawić na Kyliana Mbappe i Gonzalo Garcię, którzy dobrze spisywali się w poprzednich spotkaniach turnieju. Decyzja ta miała być sygnałem dla Brazylijczyka, który ostatnio nie prezentuje swojej najlepszej formy. Ostatecznie plany się zmieniły z powodu kontuzji Trenta Alexandra-Arnolda.

Alonso chciał zastosować system z trzema obrońcami i dwoma wahadłami, co wykluczałoby Viniciusa ze składu. Jednak kontuzja mięśniowa Anglika w treningu przedmeczowym zmusiła trenera do zmiany taktyki. Vinicius zaczął mecz na prawej stronie, co było nietypowe, bo zwykle gra na lewym skrzydle. To zaskakujący ruch, który pokazał, że Brazylijczyk nie jest już nietykalny w zespole.

Vinicius nie był zadowolony z decyzji szkoleniowca, co było widać podczas gry. Brazylijczyk stracił swoją ulubioną pozycję na rzecz nowych priorytetów trenera. W spotkaniu z PSG on i Mbappe nie potrafili się zgrać, co potwierdziło obawy Alonso o zbyt wielu indywidualnościach w jednej linii.

Alonso pośrednio ostrzegł Viniciusa i inne gwiazdy, że muszą poprawić grę, bo w nowoczesnym futbolu liczy się kolektyw. Po meczu Hiszpan stwierdził: „Jeśli powtarzamy te same błędy, nie jesteśmy mądrzy”. Real Madryt ma problem, bo brak zrozumienia między kluczowymi zawodnikami znacząco wpływa na wyniki.