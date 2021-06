Marcus Rashford może stracić początek nowego sezonu

Jak donosi Daily Mirror, zapadła decyzja w sprawie operacji Marcusa Rashforda. Reprezentant Anglii ma poddać się jej dopiero po zakończeniu mistrzostw Europy. Oznacza to, że może stracić początek rozgrywek Premier League.

Marcus Rashford był jednym z najllepszych piłkarzy sezonu Premier League.

Jest też kluczowym zawodnikiem reprezentacji Anglii.

Rashford poczeka z operacją do zakończenia Euro 2020.

Piłkarz Manchesteru United nie miał łatwego sezonu, jeśli chodzi o urazy. Zmagał się w ostatnich 12 miesiącach zarówno z kontuzją stopy, jak i barku. Media donoszą, że zaraz po zakończeniu mistrzostw będzie musiał udać się pod nóż. Rozważane są aż dwie operacje.

Oznacza to, że 23-latek straci prawdopodobnie początek nowego sezonu ligowego. Jeśli bowiem reprezentacja Anglii dotrze do finału Euro 2020, który zaplanowano na 11 lipca, to do rozpoczęcia zmagań w Premier League zostanie wówczas zaledwie miesiąc.

W minionym sezonie Marcus Rashford wystąpił łącznie w 57 meczach Manchesteru United. Dotarł z klubem do finału Europa League. W lidze jego drużyna zajęła drugie miejsce za plecami Manchesteru City.

Media donoszą, że Marcus Rashford powinien bez problemów zagrać na nadchodzącym turnieju. Reprezentacja Anglii zmierzy się w fazie grupowej Euro 2020 ze Szkocją, Republiką Czech i Chorwacją. W ostatnim spotkaniu kontrolnym przed mistrzostwami Synowie Albionu podejmą natomiast Rumunię. Pojedynek ten odbędzie się w niedzielę o 18:00.

