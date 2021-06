Już tylko osiem zespołów pozostało w grze o mistrzostwo Europy. We wtorek wyłonieni zostali ostatni ćwierćfinaliści Euro 2020, którzy teraz zmierzą się o awans do półfinału. Kiedy rozegrane zostaną ćwierćfinałowe mecze Euro 2020?

Już tylko osiem reprezentacji ma szansę na zdobycie mistrzostwa Europy

Ćwierćfinałowe spotkania Euro 2020 rozegrane zostaną w dniach 2 i 3 lipca

Osiem drużyn w ćwierćfinałach Euro 2020

Za nami pierwsza rundy fazy pucharowej Euro 2020, do której przystąpiło 16 drużyn. W pojedynkach 1/8 finału, które były rozgrywane od soboty do wtorku, z turniejem pożegnała się połowa z nich. Osiem drużyn, które pozostały w grze zmierzy się teraz w ćwierćfinałowych parach o awans do półfinału.

Mecze 1/4 finału Euro 2020 odbędą się w dniach 2-3 lipca (piątek – sobota). Podobnie jak w poprzedniej rundzie, każdego dnia odbędą się dwa mecze, które będą rozpoczynały się o godzinie 18:00 i 21:00. Ćwierćfinaliści gościć będą na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu, Allianz Arenie w Monachium, Stadionie Olimpijskim w Baku i Stadio Olimpico w Rzymie.

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się piątkowe (2 lipca) spotkanie w Monachium, gdzie zmierzą się reprezentacja Belgii i Włoch. W meczu tym trudno wskazać zdecydowanego faworyta.

Ćwierćfinałowe pary Euro 2020:

02.07. 18:00 Szwajcaria – Hiszpania (Petersburg)

02.07. 21:00 Belgia – Włochy (Monachium)

03.07. 18:00 Czechy – Dania (Baku)

03.07. 21:00 Ukraina – Anglia (Rzym)

