Milik zmieni klub w Serie A? Hit transferowy wisi w powietrzu

Arkadiusz Milik w trakcie letniego okna transferowego opuści Juventus. Z informacji Ilbianconero.com wynika, że reprezentant Polski może trafić do Milanu. Napastnika ceni nowy trener zespołu - Max Allegri.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik łączony z transferem do Milanu

Arkadiusz Milik, choć od ponad roku nie rozegrał żadnego oficjalnego meczu, to jakiś czas temu przedłużył kontrakt z Juventusem. Nie był to jednak zabieg mający na celu zabezpieczyć przyszłość piłkarza. Turyńczycy chcieli poprawić sytuację finansową, rozkładając wynagrodzenie napastnika na kolejne lata. W międzyczasie zdecydowali, że reprezentant Polski musi znaleźć sobie nowy klub.

W kontekście przyszłości 31-latka pisano między innymi o dość egzotycznych kierunkach. Milik łączony jest z transferem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niedawno podobną drogę obrał Krzysztof Piątek, który podpisał kontrakt w Katarze.

Nowe informacje dot. reprezentanta Polski przekazał serwis ilbianconero.com. Ich zdaniem w grę wchodzi zmiana klubu wewnątrz Serie A. Co ciekawe zawodnik jest przymierzany do jednego z topowych zespołów we Włoszech. Tamtejsze media zwracają uwagę, że Milik może być brany pod uwagę w kontekście transferu przez AC Milan. Mediolańczycy szukają nowego napastnika, a polskiego piłkarza bardzo ceni Max Allegri, czyli nowy trener Rossonerich. Obaj panowie mieli okazje współpracować ze sobą w Juventusie.

Na ten moment brakuje jednak jakichkolwiek konkretów ws. potencjalnego transferu. Niemniej jednak przeprowadzka do Milanu sprawiłaby, że Milik po ponad rocznej przerwie zaliczyłby naprawdę miękkie lądowanie w silnym klubie.