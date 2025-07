Bayern złożył ofertę Barcoli. PSG natychmiast zareagowało

Bradley Barcola miał otrzymać ofertę kontraktu z Bayernu Monachium. Szkoleniowiec PSG odrzucił sugestię dot. sprzedaży piłkarza. Luis Enrique uważa go za ważnego gracza na przyszłość.

PSG nie zamierza sprzedawać Bradleya Barcoli

Paris Saint-Germain ma za sobą fantastyczny sezon, ukoronowany zdobyciem mistrzostwa Ligue 1, Pucharu Francji i Ligi Mistrzów. Jednym z głównych autorów historycznej potrójnej korony jest Luis Enrique, czyli szkoleniowiec paryskiego klubu. Hiszpański taktyk stworzył drużynę z prawdziwego zdarzenia, stawiając na monolit zamiast na pojedyncze gwiazdy.

Jednym z kluczowych zawodników w układance był Bradley Barcola. Skrzydłowy zdobył 21 goli i zaliczył 19 asyst w 58 meczach we wszystkich rozgrywkach. Nic więc dziwnego, że młoda gwiazda przyciągnęła uwagę innych klubów. Ostatnio pojawiły się informacje, że Francuz otrzymał ofertę z Bayernu Monachium. Przyszłość piłkarza na konferencji prasowej wyjaśnił jednak trener PSG.

– Przyszłość Bradleya Barcoli? Nie mam wątpliwości, że pozostanie naszym zawodnikiem. Cieszy nas, że nasi piłkarze przyciągają zainteresowanie innych klubów. Jest jednym z młodych graczy, na których liczymy w przyszłości. Spodziewam się, że będzie tu grał jeszcze przez wiele lat – powiedział Luis Enrique, cytowany przez Fabrizio Romano.

Barcola, zanim dołączył do Paris Saint-Germain bronił barw Olympique Lyon, którego jest wychowankiem. Paryżanie sprowadzili go latem 2023 roku za 45 milionów euro. Aktualnie 14-krotny reprezentant Francji wyceniany jest na 70 mln euro, a jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.