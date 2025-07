Wisła Kraków zapłaci karę. UEFA nie oszczędziła polskiego klubu

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków musi zapłacić 20 tysięcy euro kary

UEFA w piątek (4 lipca) opublikowała komunikat dotyczący kontroli finansowej klubów. Wśród drużyn, które zostały najmocniej ukarana są m.in. Chelsea, Barcelona, Olympique Lyon czy Aston Villa. Najwięcej do zapłacenia mają The Blues, ponieważ całkowita grzywna wynosi aż 80 milionów euro, z czego tylko 20 mln to kara bezwarunkowa. Duma Katalonii ma do zapłacenia od razu 15 z 60 milionów euro grzywny.

Wśród ukaranych klubów nie zabrakło również polskiego wątku. UEFA postanowiła ukarać Wisłę Kraków grzywną w wysokości 20 tysięcy euro. Jest to efekt spóźnienia w złożeniu sprawozdania finansowego za sezon 2024/2025. Za podobne złamanie regulaminy karę otrzymało Bodo/Glimt i FK Sarajevo, lecz w ich wypadku nie chodziło o spóźnienie, lecz niekompletny zakres dokumentów. Norwedzy zgodzili się zapłacić pół miliona euro, zaś klub z Bośni i Hercegowiny 250 tysięcy euro.

Wisła Kraków w poprzednim sezonie brała udział w europejskich pucharach dzięki zwycięstwu w Pucharze Polski. Najpierw w ramach eliminacji Ligi Europy wygrali z FK Llapi, a w kolejnej rundzie musieli uznać wyższość Rapidu Wiedeń. Później uczestniczyli w kwalifikacjach Ligi Konferencji, gdzie w 3. rundzie pokonali Spartak Trnawa, lecz w decydującym dwumeczu przegrali z Cercle Brugge.

W nadchodzących rozgrywkach powalczą o awans do PKO BP Ekstraklasy. Poprzedni sezon na poziomie Betclic 1. Ligi zakończyli na 4. miejscu, co zapewniło im grę w barażach. W półfinale fazy play-off przegrali jednak z Miedzią Legnica (0:1). Start nowego sezonu zaplanowano na niedzielę (20 lipca). Pierwszym rywalem Białej Gwiazdy będzie Stal Mielec.