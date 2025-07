Williams podpisał kontrakt z Bilbao. Romano zdradza szczegóły umowy

Nico Williams niespodziewanie przedłużył kontrakt z Athletic Bilbao. Wcześniej spodziewano się, że mistrz Europy dołączy do FC Barcelony. Fabrizio Romano zdradził szczegóły nowej umowy.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

100 milionów euro – klauzula odstępnego Nico Williamsa jeszcze większa

Nico Williams po raz drugi z rzędu w letnim oknie transferowym był jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników. Saga transferowa ciągnęła się nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy. W grze były takie kluby jak Arsenal, Bayern Monachium czy FC Barcelona.

Największe szanse na pozyskanie piłkarza miała Duma Katalonii. Co więcej, podpisanie kontraktu było nawet o krok, ponieważ obie strony ustaliły większość szczegółów. Ostatecznie rozmowy zostały wstrzymane, bowiem agent zażądał na piśmie gwarancji rejestracji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdy Barcelona wstrzymała negocjacje, do akcji wkroczył Bayern Monachium. Bawarczycy nie byli jednak w stanie przekonać zawodnika. Finalnie w piątek (4 lipca) Athletic Bilbao poinformował, że Nico Williams przedłużył kontrakt aż do 2035 roku. W umowie zmianie uległo nie tylko wynagrodzenie, ale również klauzula odstępnego. Pierwotnie miała wynosić ok. 90 milionów euro.

Natomiast szczegółowe informacje na ten temat zdradził Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz zdradził, że nowa klauzula wykupu wynosi aż 100 milionów euro i będzie aktywna latem przyszłego roku. Ponadto zarobki Williamsa zostały zwiększone do ponad 10 mln euro netto rocznie z premiami za liczbę bramek i asyst. Do tego dochodzą jeszcze inne bonusy w tym m.in. dot. występów w reprezentacji Hiszpanii.