IMAGO/PressFocus Na zdjęciu: Niemcy - Polska

Euro 2025. Patalon: tego brakowało w polu karnym

Euro 2025 w wykonaniu reprezentacji Polski rozpoczęło się od porażki ze zdecydowanie wyżej notowanymi Niemkami. Po golach Jule Brand i Lei Schuler nasze zachodnie sąsiadki triumfowały 2:0. Co o piątkowym starciu powiedziała Nina Patalon, selekcjonerka kadry Biało Czerownych?

– Przede wszystkim cieszę się, że w tym spotkaniu realizowaliśmy swój plan. Oczywiście, musimy być przygotowani na to, że w piłce nożnej pojawiają się błędy. Być może byliśmy zbyt mało skuteczni w polu karnym. Na plus można wskazać dyscyplinę w naszej grze i to, z jak wielkim poświęceniem grały dziś dziewczyny. Wykreowały kilka dogodnych sytuacji, szkoda, że nie udało się ich wykorzystać – tak selekcjonerka oceniła pojedynek z reprezentacją Niemiec.

– Mimo porażki, w tym meczu możemy znaleźć sporo pozytywów. Na tym trzeba budować. Jasne, że oczekiwania czasami są inne, ale to był dla nas naprawdę trudny mecz, jeśli chodzi o konsekwencję w działaniach od pierwszej do ostatniej minuty, a przede wszystkim intensywność tego meczu, narzuconą przez nasze rywalki. To, jak szybko reagowałyśmy i adaptowałyśmy się do pewnych sytuacji, na pewno można ocenić pozytywnie – zauważyła – dodała Patalon.

Selekcjonerka poinformowała także o problemach zdrowotnych jednej z zawodniczek. – Paulina Dudek doznała urazu stopy. (…) Czekamy na konkretny raport medyczny w jej sprawie – przyznała na konferencji prasowej.