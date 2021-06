Roberto Mancini przedstawił listę piłkarzy, którzy wezmą udział w Mistrzostwach Europy 2020. Włoch już ponad dwa tygodnie temu zaprosił na zgrupowanie, aż 33 zawodników. Co ciekawe, do kadry Azzurrich rzutem na taśmę dołączył Giacomo Raspadori.

Roberto Mancini zadecydował, kto będzie reprezentował Włochy podczas Euro 2020

Selekcjoner zaskoczył swoimi decyzjami, odsuwając od składu Gianlucę Manciniego, Pessinę i Politano

Szczęśliwcem, który dostał dodatkowe powołanie jest 21-letni napastnik Sassuolo, Giacomo Raspadori

Roberto Mancini ogłosił skład na Euro 2020

Późnym wieczorem we wtorek, Roberto Mancini ogłosił kadrę reprezentacji Włoch na Mistrzostwa Europy 2020. Selekcjoner po głębszych przemyśleniach zrezygnował z Gianluci Manciniego, Matteo Pessiny oraz Matteo Politano. Natomiast rzutem na taśmę do składu Azzurrich wkroczył Raspadori, dla którego będzie to debiut w seniorskiej kadrze.

Bramkarze: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Obrońcy: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);



Pomocnicy: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Npastnicy Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Z kim zagrają Włosi w fazie grupowej Mistrzostw Europy?

Co ciekawe, Włosi rozegrają mecz otwarcia Euro 2020 na Stadio Olimpico w Rzymie przeciwko Turkom (11 czerwca). Z kolei później zmierzą się jeszcze ze Szwajcarią (16 czerwca) oraz Walią (20 czerwca).

