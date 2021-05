Reprezentacja Szwecji podczas Euro 2020 będzie musiała poradzić sobie bez doświadczonego obrońcy. Z powodu kontuzji w Mistrzostwach Europy nie wystąpi Martin Olsson.

Reprezentacja Szwecji bez Martina Olssona

Martin Olsson to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników szwedzkiego zespołu. 33-latek do tej pory rozegrał w kadrze 51 spotkań, zdobywając pięć bramek.

– Jest nam przykro, że Martin nie będzie mógł być z nami. Oczywiście mam nadzieję, że wyleczy kontuzję tak szybko, jak to możliwe – powiedział selekcjoner reprezentacji Szwecji Janne Andersson.

– Po rozmowach ze sztabem medycznym BK Hacken, a także po badaniach, które sami przeprowadziliśmy, stwierdziliśmy, że jest to na tyle poważny uraz, że nie możemy zagwarantować, że będzie gotowy do gry na czas. Jeśli Martin wróciłby do gry zbyt wcześnie, istniałoby ryzyko pogłębienia urazu – dodał Anders Valentin.

Euro 2020. Zmiana w kadrze Szwecji

Miejsce Martina Olssona w ostatecznej kadrze na Euro 2020 zajmie Pierre Bengtsson, który przebywał już na zgrupowaniu reprezentacji Szwecji. Wystąpił również w ostatnim towarzyskim spotkaniu przeciwko Finlandii.

– Pierre dobrze prezentował się podczas treningów w Badstad oraz zaliczył solidny występ przeciwko Finlandii w sobotę. Już przy wyborze składu wahaliśmy się między Pierre’m a Martinem. Wiem więc, że dostajemy bardzo dobrego obrońcę z dobrą lewą nogą, który wykazał się dużą lojalnością wobec drużyny. To idealne zastępstwo dla Martina – dodał Andersson.

Reprezentacja Szwecji jest jednym z rywali reprezentacji Polski w fazie grupowej Euro 2020. Mecz obu zespołów odbędzie się 23 czerwca. Wcześniej Szwedzi zmierzą się z Hiszpanią (14 czerwca) oraz Słowacją (18 czerwca).

