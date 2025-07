Luis Enrique wściekł się na PSG. Gwiazdor ma trafić do Realu Madryt

ANP / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique rozczarowany. Konate woli Real Madryt od PSG

Według ostatnich doniesień Ibrahima Konate jasno określił swoją przyszłość. Francuski obrońca Liverpoolu chce dołączyć do Realu Madryt, gdy w 2026 roku wygaśnie jego kontrakt. Luis Enrique, trener PSG, jest wściekły na tę decyzję. Hiszpański szkoleniowiec w widział w 26-latku idealnego następcę Marquinhosa.

Real Madryt po raz kolejny wyprzedził paryżan na rynku transferowym. Luis Enrique był niedawno rozczarowany po nieudanym transferze Franco Mastantuono. Serwis Defensa Central poinformował, że Hiszpan nie krył wówczas frustracji. „Dwa razy z rzędu… to niedopuszczalne” – miał powiedzieć do władz klubu.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ibrahima Konate, podobnie jak Trent Alexander-Arnold, może trafić do Madrytu za darmo. Jego kontrakt z The Reds wygasa za rok, co stawia Liverpool w trudnej sytuacji. Klub zrobi wszystko, by przedłużyć umowę z Francuzem, ponieważ w przeciwnym razie stracą kluczowego defensora bez żadnego zarobku.

Real Madryt buduje drużynę marzeń, przyciągając młodych graczy wizją sukcesów. Konate podziwia ich projekt. Dla PSG to kolejny cios w planach wzmocnienia obrony. Luis Enrique musi teraz szukać alternatywy dla swojego wymarzonego celu.