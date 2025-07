Nie Rodrygo i nie Guler. Man Utd zaoferował 90 mln euro za gwiazdę Realu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Oferta Man Utd za Tchouameniego. Real podjął decyzję

Real Madryt podjął decyzję w sprawie przyszłości Aureliena Tchouameniego. Manchester United zaoferował 90 milionów euro za francuskiego pomocnika, ale Eduardo Inda w programie El Chiringuito ujawnił, że Królewscy odrzucili tę propozycję. Xabi Alonso, trener Los Blancos, widzi w 23-latku kluczowego zawodnika pierwszego składu.

Tchouameni błyszczy w Realu od początku 2025 roku. Po trudnym starcie sezonu, gdy krytykowano jego formę, Francuz odzyskał zaufanie kibiców. Jego wszechstronność pozwala mu grać jako defensywny pomocnik lub środkowy obrońca. Alonso ceni go za równowagę, jaką wnosi do drużyny i patrząc na ostatnie mecze, postrzega go jako świetny element bloku obronnego.

Manchester United szuka wzmocnień w środku pola. Czerwone Diabły liczyły, że wysoka oferta przekona madrytczyków. Real jednak nie zamierza sprzedawać Tchouameniego. Zawodnik jest szczęśliwy w klubie i chce rozwijać się pod okiem nowego szkoleniowca. To kolejna podobna próba klubu z Old Trafford, bo w przeszłości pojawiały się plotki o możliwym transferze Rodrygo oraz Ardy Gulera.

Kontrakt Francuza obowiązuje do 2028 roku. Sam piłkarz podkreśla, że jego celem jest długa kariera w barwach Los Blancos. Oferta z Anglii to kolejny dowód na rosnącą wartość Tchouameniego. Real szykuje się do dalszej walki o trofea z nim w składzie.