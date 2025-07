Raków z wielkim problemem! Kolejny ważny piłkarz kontuzjowany

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Kolejny problem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w obecnym sezonie ma bardzo zbliżone cele i ambicje do tych z poprzednich rozgrywek. W Częstochowie panuje przekonanie, że tym razem drużynie uda się sięgnąć po mistrzostwo Polski, które w minionym sezonie wymknęło im się z rąk. Dodatkowo Medaliki liczą na dobrą postawę w europejskich pucharach, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju klubu.

Do tego wszystkiego potrzeba jednak są transfery. Te – jak do tej pory – są pozytywne, ale wszyscy raczej spodziewają się jeszcze kilku wzmocnień. Szczególnie, że zespół musi radzić sobie z poważnymi kontuzjami bardzo ważnych zawodników. Jakiś czas temu urazu nabawił się Ivi Lopez i to wykluczy go z gry na dłuższy czas. Teraz z kolei Kamil Głębocki z portalu „naWylot” przekazał, że kontuzjowany jest także Jean Carlos Silva.

– Jean Carlos doznał urazu i udał się na badania. Wyklucza go to z udziału w zgrupowaniu. Najprawdopodobniej jest to uraz… kolana. W Rakowie czekają na dokładne wyniki badań – przekazał dziennikarz specjalizujący się w tematyce Rakowa Częstochowa.

Jean Carlos w minionym sezonie rozegrał dla zespołu spod Jasnej Góry w sumie 34 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował jedną asystę.

