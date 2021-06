Senol Gunes przedstawił piłkarzy, którzy będą reprezentować Turcję na Mistrzostwach Europy 2020. Trzeba przyznać, że Gwiazdy Półksiężyca są w stanie poważnie namieszać w całym turnieju, ponieważ mają jeden z silniejszych składów w swojej historii.

Gwiazdy Półksiężyca przy dobrych wiatrach mogą okazać się czarnym koniem całego turnieju

Senol Gunes ogłosił kadrę Turcji na Euro 2020

Turcy na Mistrzostwach Europy zagrają mecz otwarcia z Włochami

Turcy czarnym koniem na Euro 2020?

Turcja przeszła przez eliminacje Euro 2020, zajmując drugie miejsce w swojej grupie za Francją. Rzeczywiście, drużyna Senola Gunesa straciła cztery punkty w starciach z aktualnymi Mistrzami Świata, przez co nieznacznie straciła szansę na pierwsze miejsce. Trzeba zaznaczyć, że podopieczni Gunesa wyróżnili się w kwalifikacjach, tracąc tylko trzy gole, a przy okazji zachowując, aż osiem czystych kont.

Po latach błędów przyprawiających o gęsią skórkę, Turcja zdołała zamienić swoją największą słabość w największą siłę. Teraz jedzie na Euro z prawdopodobnie najlepszą drużyną od czasu Mistrzostw Świata 2002, kiedy zajęła trzecie miejsce. O sile zespoły wie sam selekcjoner, który po losowaniu grup stwierdził, że jego drużyna zawalczy o najwyższe cele.

– Chcę ukończyć grupę na pierwszym miejscu – dodał Senol Gunes

Skład Turków na Mistrzostwa Europy

Bramkarze Mert Gunok (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce)



Obrońcy: Zeki Celik (LOSC Lille), Caglar Soyuncu (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Muldur (Sassuolo), Ozan Kabak (Liverpool), Ridvan Yilmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)



Pomocnicy: Yusuf Yazici (LOSC Lille), Dorukhan Tokoz (Besiktas), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuslu (West Bromwich), Orkun Kokcu (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (AC Milan)



Napasticy Burak Yilmaz (LOSC Lille), Cengiz Under (Leicester), Enes Unal (Getafe), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Halil Ibrahim Dervisoglu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Duesseldorf)

Mecz otwarcia z Azzurri, a później trzeba dopełnić formalności

Reprezentacja Turcji rozpocznie Mistrzostwa Europy 2020 od starcia z Włochami na Stadio Olimpico (11 czerwca). Natomiast później czeka ich rywalizacja z Walią (16 czerwca) oraz Szwajcarią (18 czerwca).

